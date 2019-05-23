Студент добился, чтобы на губернаторском балу в честь выпускников не запускали в небо воздушные шары

Кто хоть раз не отпускал в небо яркие воздушные шарики? Согласитесь, зрелище очень красивое. Вот и юный иркутянин Евгений Бикмулов три года назад на школьном выпускном отправил пеструю связку в свободный полет. Однако вместо восторга испытывал чувство вины.

− Я понимал, что воздушные шары вредят природе, и зарекся больше никогда к ним не прикасаться, − рассказывает «Комсомолке» Женя. – В школах Бурятии уже отказываются от этой традиции. Я подумал, что Иркутску пора взять пример.

Сказано – сделано. Уже будучи студентом, он отправил письмо в региональное министерство образования, предложив не запускать воздушные шары на губернаторском балу. «Куски резины застрянут где-нибудь в лесу, упадут в реки, животные и рыбы проглотят их и погибнут – зачем же так вредить природе?» − размышлял парень.

В министерстве идею приняли на ура: воздушные шары перестанут запускать не только на празднике медалистов в Иркутске, но и, возможно, на выпускных вечерах в других городах и поселках области. К слову, у студента еще много экологических задумок.

− Недавно я добился, чтобы немного изменили правила благоустройства города: теперь в Иркутске исчезнут клумбы из автомобильных покрышек, − радуется Женя. – А ещё я работаю над тем, чтобы установить контейнеры для раздельного сбора мусора в садовом товариществе «Автомобилист», где замещаю председателя.

На удивление, Женя Бикмулов учится вовсе не на эколога, а на программиста. Ценить природу его научили с детства, но теперь даже семья поражается его увлеченности.

− Я отказался от пластиковой упаковки (поэтому больше не беру соки, полуфабрикаты, йогурты), покупки складываю не в пакеты, а в сумку, даже стиральный порошок выбираю особый, − рассказывает парень. − Что уж говорить о субботниках, сборах батареек и посадке деревьев! Для меня это обычное дело.

На будущее у парня столько задумок, что только успевай воплощать. Например, он хочет выступать за то, чтобы на кладбищах отказались от искусственных цветов, а на праздниках стали реже запускать салюты.

− Да, это традиции, но заботиться об экологии и своем здоровье тоже важно, − уверен Женя.