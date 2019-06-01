Семьям детей, пострадавших при опрокидывании батута в Улан-Удэ, выплатили по 400 тысяч рублей

Как и обещали, власти Бурятии выплатили компенсацию семьям пятерых пострадавших детей, которые 30 мая, получили тяжелые травмы, при опрокидывании надувного батута на улице Терешковой, в Улан-Удэ. Из резервного фонда родителям ребятишек выплатили по 400 тысяч рублей. Такое поручение Министерству социальной защиты населения дал глава Бурятии Алексей Цыденов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/711846" frameborder="0"></iframe> Батут с детьми снесло порывом ветра в Улан-Удэ.Видео: компания "Тивиком"

Напомним, игровой батут сорвало сильным порывом ветра. Пятеро, прыгающих на нем ребятишек в возрасте от 2 до 7 лет упали прямо на асфальт. Четверо из них находятся в реанимации детской республиканской клинической больницы. Состояние детей оценивается как тяжёлое. Еще один ребенок находится с ушибами в отделении травматологии.

В следственном комитете Бурятии, возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, предназначенных для детей и не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей». При осмотре конструкции батута, выяснилось, что он крепился веревками к двум опорам, выполненным из автомобильных покрышек и бетона. Веревки были оборваны. Сейчас устанавливаются организаторы аттракциона. Кроме того, по городу проходят проверки всех подобных игровых зон.