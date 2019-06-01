Салют на День города 1 июня 2019 в Иркутске: откуда будут запускать, где лучше смотреть

Салют на День города 1 июня 2019 в Иркутске запустят в 22. 45. Он уже стал для города доброй традицией. Многие иркутяне уже ждут этого красочного момента, который они будут снимать на свои смартфоны. Запустят салют, как обычно, с баржи на Ангаре, в районе Нижней Набережной. Вечером, сразу же после концерта Игоря Бутмана и группы "Чайф" сотни иркутян потянутся поближе к месту событий - к памятнику Якову Похабову.

Наблюдать Салют на День города 1 июня 2019 в Иркутске можно со многих точек в городе. Увидят его и в центре, на правом берегу Ангары, и с высоток на левом. Жители политеха, Академгородка и "Союза" специально поднимаются на верхние этажи зданий, чтобы получше рассмотреть, как причудливый рисунок расцвечивает небо.

А пока в городе идут концерты звезд. В В 18:00 на сцене у памятника Александру III выступит Татьяна Овсиенко, через час после этого начнется дискотека. В 19:00 в сквере Кирова начнется концертная программа «С днем рождения, Иркутск!» с участием джазмена Игоря Бутмана и группы «Чайф».

А как иркутяне веселились! Смотрите онлайн-трансляцию ( если вы участвовали в карнавальном шествии, можете узнать на фото себя или своих знакомых), а также подборку лучших фото праздника. .

Празднование Дня города завершится и начнется Салют на День города 1 июня 2019 в Иркутске. Залпы грянут сразу после окончания концерта на площади графа Сперанского. И если вы в тот момент будете в сквере, то красочный фейерверк рассмотрите без проблем. Кстати, так как большинство прилегающих автодорог будет перекрыто, есть вероятность, что лучше на празднество отправиться на общественном транспорте. И не переживайте, рабочий день водителей автобусов, трамваев и троллейбусов ради такого случая продлили до часу ночи.