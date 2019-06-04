Пятиклассница из сибирской глубинки спасла 7 домов от пожара

- Мне бабушка тут пальчики обрабатывает, я обожглась немного… - позвонив дочери, услышала Марина Золотова. Голос Насти казался загадочным, будто бы она что-то недоговаривала…

Марина отправила 12-летнего ребенка в гости к бабушке, которая живет на окраине Зимы. И всерьез забеспокоилась, когда Настя долго не выходила на связь. Не сказать, что путь сильно далекий - полтора километра, но шла-то девочка пешком - мало ли что могло произойти.

- Недалеко от дома бабушки есть поляна. Я уже почти подошла к ограде, когда заметила на этой поляне дым, - вспоминает Настя. – Пригляделась, а там сухая трава горит. Пройти мимо? Нет, конечно же! Я же знаю, какие беды могут случиться из-за пожара. Папа постоянно про это рассказывает - он работает в МЧС.

Пятиклассница прикинула, что если огонь не остановить, буквально через несколько минут пламя подойдет к домам. От огненной линии до усадеб было каких-то 50 метров. Настя кинула на землю пакет с вещами, которые несла с собой, и принялась искать нечто, чем можно сбить пламя. На глаза тут же попались ветки, пятиклассница их и схватила. Но сильный ветер не был на руку - он лишь раздувал огонь!

- Сбила пламя в одном месте. Оборачиваюсь, а трава уже позади меня горит, даже пакетик мой загорелся, - рассказывает отважная девочка. - Я поняла, что одна не справлюсь. Мимо меня проходили люди, видели, что происходит, но никто даже не остановился. Тогда я позвонила в 112 и вызвала пожарных.

Закончить дело, начатое Настей, приехали спасатели, которые быстро справились с огнем, не подпустив его к домам. Анастасия спасла минимум семь усадеб - тех, что ближе всего расположены к поляне.

Несмотря на то что папа девочки служит в МЧС, а мама работает в Росгвардии, сама 12-летняя школьница пока не планирует связать свою судьбу с силовыми ведомствами. Ей больше по душе творчество.

- Дочь любит мастерить разные поделки и рисовать, да и в школе любимый предмет у нее - ИЗО, - объясняет Марина.

– Когда вырасту, мечтаю стать мультипликатором, - дополняет слова мамы сама Настя. - Хочу создавать свои истории.

Храбрый поступок девочки не остался незамеченным. В МЧС приняли решение наградить семью Золотовых. Так родителям Николаю и Марине вручили благодарственное письмо за воспитание дочери, а самой героине подарили ролики, энциклопедию и мозаику из пайеток.