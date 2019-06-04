2019-06-04T15:52:41+03:00
Общество

Пятиклассница из сибирской глубинки спасла 7 домов от пожара

Дочь спасателя МЧС и сотрудницы Росгвардии из Иркутской области Анастасия Золотова заметила, что горит сухая трава, и первой бросилась тушить огонь
Дмитрий ЗАНДАНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Пятиклассница спасла 7 домов от пожара в Зиме.Фото: семейный архив Золотовых.Пятиклассница спасла 7 домов от пожара в Зиме.Фото: семейный архив Золотовых.
Изменить размер текста:

- Мне бабушка тут пальчики обрабатывает, я обожглась немного… - позвонив дочери, услышала Марина Золотова. Голос Насти казался загадочным, будто бы она что-то недоговаривала…

Марина отправила 12-летнего ребенка в гости к бабушке, которая живет на окраине Зимы. И всерьез забеспокоилась, когда Настя долго не выходила на связь. Не сказать, что путь сильно далекий - полтора километра, но шла-то девочка пешком - мало ли что могло произойти.

- Недалеко от дома бабушки есть поляна. Я уже почти подошла к ограде, когда заметила на этой поляне дым, - вспоминает Настя. – Пригляделась, а там сухая трава горит. Пройти мимо? Нет, конечно же! Я же знаю, какие беды могут случиться из-за пожара. Папа постоянно про это рассказывает - он работает в МЧС.

Пятиклассница прикинула, что если огонь не остановить, буквально через несколько минут пламя подойдет к домам. От огненной линии до усадеб было каких-то 50 метров. Настя кинула на землю пакет с вещами, которые несла с собой, и принялась искать нечто, чем можно сбить пламя. На глаза тут же попались ветки, пятиклассница их и схватила. Но сильный ветер не был на руку - он лишь раздувал огонь!

- Сбила пламя в одном месте. Оборачиваюсь, а трава уже позади меня горит, даже пакетик мой загорелся, - рассказывает отважная девочка. - Я поняла, что одна не справлюсь. Мимо меня проходили люди, видели, что происходит, но никто даже не остановился. Тогда я позвонила в 112 и вызвала пожарных.

Закончить дело, начатое Настей, приехали спасатели, которые быстро справились с огнем, не подпустив его к домам. Анастасия спасла минимум семь усадеб - тех, что ближе всего расположены к поляне.

Несмотря на то что папа девочки служит в МЧС, а мама работает в Росгвардии, сама 12-летняя школьница пока не планирует связать свою судьбу с силовыми ведомствами. Ей больше по душе творчество.

- Дочь любит мастерить разные поделки и рисовать, да и в школе любимый предмет у нее - ИЗО, - объясняет Марина.

– Когда вырасту, мечтаю стать мультипликатором, - дополняет слова мамы сама Настя. - Хочу создавать свои истории.

Храбрый поступок девочки не остался незамеченным. В МЧС приняли решение наградить семью Золотовых. Так родителям Николаю и Марине вручили благодарственное письмо за воспитание дочери, а самой героине подарили ролики, энциклопедию и мозаику из пайеток.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Как отличить коньяк от подделки
Выбрать хороший коньяк отнюдь не легче, чем подобрать вино, шампанское и другие алкогольные напитки. Мошенники ловко подделывают все подряд, особенно элитные марки. Разбираемся вместе с сомелье, на что в первую очередь обращать внимание, покупая коньяк
Новости 24
Служебная собака Ханна помогла найти заблудившегося в лесу иркутянина
Движение транспорта по улице Розы Люксембург ограничат в Иркутске
Усилились нападающими: ХК «Ермак» подписал контракты с двумя хоккеистами
Везли без документов: партию из 10 тысяч куриных яиц задержали в Слюдянском районе
«Комсомольская правда» приглашает малышей и их родителей принять участие в празднике «Маленький чемпион – 2019»
Кредитный рейтинг Братска повышен до «Стабильного»
Соревнования по конному спорту среди любителей пройдут в Пивоварихе 9-го июня
На улицах Чернышевского и Клары Цеткин в Иркутске частично ограничат движение
“Фестиваль русской оперы” состоится в музее “Тальцы” с 10 по 18-е августа
Хранил наркотики в сарае: во дворе у жителя поселка Касат нашли 6 килограмм запрещенных веществ
Иркутская область получит средства федерального бюджета на переселение из аварийного жилья
«Подарили» мошенникам 1 миллион рублей: двое пенсионеров из Иркутской области попались на удочку аферистов
Отключение холодной воды в Октябрьском и Правобережном округах в Иркутске 2019: трубы перекроют с 13 по 15 июня