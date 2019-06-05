Девять регионов Сибири попали в список «самых толстых» в стране: а ты следишь за весом

А ты спортивен и подтянут? Следишь за своим весом? Отлично! Но таких мало. Практически все сибирские регионы попали в список лидеров по ожирению в стране. Республики Хакасия и Алтай, Алтайский и Красноярский края, Омская, Новосибирская, Томская, Кемеровская и Иркутская области – все там. По данным последнего доклада Роспотребнадзора России по санитарно-эпидемическому благополучию населения, в этот топ из наших территорий не попала только Тува.

По данным Минздрава, которые были обнародованы в прошлом году, хуже всего в дела в Алтайском крае, где больны 127 тысяч жителей региона. Для сравнения, в огромной (население, по официальным данным – 12,5 миллионов человек) Москве таких всего 66 тысяч. В Иркутской области таких 43 655. Тоже немало! Кстати, не сомневайтесь. Бурятия и Забайкалье тоже здесь, в перечне самых толстых. Только уже по Дальнему Востоку.

-Отмечается незначительное снижение потребления овощей - на 3 кг/год/чел, хлеба и хлебобулочных изделий - на 2 кг/год/чел., а также молочных продуктов - на 7 литров в год на каждого, отмечается в докладе.

В остальном наши с вами пищевые предпочтения не изменились. По – прежнему,100 % населения недоедает до нормы картофеля и молочных продуктов, 99,1 % недостаточно использует в питании овощи, 97,3 % – фрукты, 83,1 % – растительное масло.

- Да, переедание, малоподвижный образ жизни, чрезмерное употребление алкоголя, - это все приводит в конечном итоге к ожирению, а еще это риск возникновения сахарного диабета, - говорила на одном из посвященных этой проблеме круглых столов главный эндокринолог Иркутской области Лариса Хамнуева.

Переход на сладкое и мучное в сочетании с дефицитом движения приводит к болезням сердца, диабету, проблемам с опорно-двигательным аппаратом и онкологии.