Косулю, которая забрела на окраину Улан-Удэ, сбили на «зебре»

Каждый слышал известную байку про то, что в России по улицам ходят медведи. А вот в Бурятии местные жители увидели на окраине города настоящего оленя. Молодая косуля вышла из леса в районе ПВЗ. Перепуганное шумом автомобилей и лаем собак с частных дворов, животное пыталось найти безопасное место и без оглядки проскакало через несколько оживленных перекрестков. Пока на одном из них не попало под колеса невнимательного автомобилиста. Кадры, на которых погибшее от удара животное неподвижно лежит на пешеходной зебре тронуло жителей Бурятии, увидевших ролик в соцсетях.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="576" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/713401" frameborder="0"></iframe> Дикая косуля забрела на окраину Улан-Удэ и погибла под колесами автомобиля.Видео: группы Crimburyatia.ru.Предоставлено "КП"

- Бедная косуля, совсем маленькая. Возможно, она спасла чью-то жизнь, - пишут в комментария сочувствующие.

Кроме этого, возмущенные гибелью оленя жители Бурятии надеются, что виновник аварии будет вскоре найден.

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