2019-06-09T11:35:56+03:00
Общество

"Круто играет": поющему кондуктору из Иркутска подарили гитару

Елизавета Власюк, покорившая соцсети мини-концертом в трамвае, теперь играет на собственном инструменте [видео]
Любовь АРБАТСКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
"Круто играет": поющему кондуктору из Иркутска подарили гитару. Фото: аккаунт alekseikardonov в Инстаграм."Круто играет": поющему кондуктору из Иркутска подарили гитару. Фото: аккаунт alekseikardonov в Инстаграм.
Изменить размер текста:

- Узнал о страсти Елизаветы Власюк к музыке, и сразу появилось желание помочь, - пишет в соцсетях иркутский предприниматель Алексей Кардонов.

Еще бы! Поющая кондуктор прославилась на весь город, исполнив песню собственного сочинения прямо на работе - в трамвае. Пассажиры приветливо улыбались, а ребята, которые дали ей в руки гитару, записали видео. Ролик стал хитом соцсетей. Только вот у самоучки тети Лизы не было своей гитары. То есть была, но сломанная. А теперь ей вручили новенькую!

Поющему кондуктору из Иркутска подарили гитару.Видео: аккаунт alekseikardonov в Instagram

- А еще я организовал для нее запись песни в профессиональной студии, - рассказывает иркутянин. - Но и это не все! Мы планируем снять видеоклип.

Сказать, что тетя Лиза рада - не сказать ничего. Только вытащив инструмент из чехла, она сразу сыграла и спела мелодичную песню. Теперь ей будет, чем заняться после работы.

- Бывает, приду домой, все дела сделаю, а потом - скучно, - рассказывала кондуктор "Комсомолке". - А с новым инструментом могу играть, сочинять песни. Люблю спокойную, лиричную музыку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Андрей Макаревич: Кто отменил выступление «Машины» на Красной площади 12 июня - не знаю. Встретимся на концерте в Москве 29 июня!
Лидер прославленной группы, которая отмечает в эти дни своё 50-летие, дал интервью обозревателю Александру Гамову для сайта kp.ru и Радио "Комсомольская правда"
Мягкий вождь: в Новосибирске детям предложили слепить Сталина из пластилина и пострелять по американцам
В городе прошел праздник, посвященный генералиссимусу. Коммунисты позвали школьников на площадку «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство» и провели специфические конкурсы
Новости 24
В тепле и заботе: раненых сокола и сову спасают в Иркутском зоосаде
МЧС: 10 июня в Иркутской области ожидается сильный ветер, дождь и гроза
"Не употреблять ни в коем случае": власти Бурятии обсудили ситуацию с оранжевой рекой
С 25 июня ограничат проезд по улице Горная в центре Иркутска
Житель Бурятии с приятелем изнасиловал одноклассницу и снял на видео
Лже-банкир снял 23,5 тысячи рублей со счета жительницы Усть-Кута
Кот-медведь подружился с лисенком в Иркутской зоогалерее
На дороге Иркутск - Листвянка в течение июня сделают повторный ремонт
Шесть дипломов не хотите? Руководитель одного из центров профобразования получила срок за коммерческий подкуп
Почему приезжают в Новосибирск и Томск, а уезжают из Омска и Барнаула
Можно трогать руками и проводить эксперименты: в 130-м квартале Иркутска открылась выставка «Цвет и Свет»
Иркутская область 8 июня занимает третье место по площади лесных пожаров в России
По одному билету вдвоем можно будет пройти 10 июня в Краеведческий музей Иркутска
Кубок России по стрельбе из малокалиберной винтовки: второе место у иркутянина
Долетел без происшествий: самолет, задержанный в Красноярске на час из-за сбоя электроники, прибыл в Иркутск
У животных свои «спа-салоны»: фотография байкальской медведицы, купающейся в «бассейне», победила на конкурсе
Крадут все, что плохо хранится: полиция Иркутской области предупреждает о том, что угоны транспорта летом совершают чаще
Московский «Спартак» продлил контракт с иркутским футболистом Андреем Ещенко