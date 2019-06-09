"Круто играет": поющему кондуктору из Иркутска подарили гитару

- Узнал о страсти Елизаветы Власюк к музыке, и сразу появилось желание помочь, - пишет в соцсетях иркутский предприниматель Алексей Кардонов.

Еще бы! Поющая кондуктор прославилась на весь город, исполнив песню собственного сочинения прямо на работе - в трамвае. Пассажиры приветливо улыбались, а ребята, которые дали ей в руки гитару, записали видео. Ролик стал хитом соцсетей. Только вот у самоучки тети Лизы не было своей гитары. То есть была, но сломанная. А теперь ей вручили новенькую!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="360" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/713773" frameborder="0"></iframe> Поющему кондуктору из Иркутска подарили гитару.Видео: аккаунт alekseikardonov в Instagram

- А еще я организовал для нее запись песни в профессиональной студии, - рассказывает иркутянин. - Но и это не все! Мы планируем снять видеоклип.

Сказать, что тетя Лиза рада - не сказать ничего. Только вытащив инструмент из чехла, она сразу сыграла и спела мелодичную песню. Теперь ей будет, чем заняться после работы.

- Бывает, приду домой, все дела сделаю, а потом - скучно, - рассказывала кондуктор "Комсомолке". - А с новым инструментом могу играть, сочинять песни. Люблю спокойную, лиричную музыку.