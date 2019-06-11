"Патриотическому туру” по городам-героям требуется ваша помощь

Дорогие соотечественники, земляки!

К вам обращается общественная организация - благотворительный фонд «Байкал Интеграция» из города Иркутска. Более 12 лет мы ведем свою деятельность, направленную на помощь и поддержку одаренной молодежи и социально незащищенных слоев населения (с историей организации можно ознакомиться на нашем сайте pc-pokolenie.ru ).

В прошлом году мы инициировали проект патриотического тура по городам-героям Российской Федерации, организованный в ознаменование празднования 75-летия Великой Победы. На благотворительной основе в этом туре участвуют 30 социально незащищенных детей Приангарья - победители различных творческих конкурсов, спортивных соревнований и олимпиад, а также участники проекта «Герои с нашего двора». Для ребят, которые стремятся к лучшему, постоянно работают над совершенствованием своих умений и навыков, такое познавательное многодневное путешествие является лучшим подарком и стимулом для дальнейшей самореализации.

Патриотический тур - один из действенных инструментов патриотического воспитания молодого поколения. Выстроенный маршрут, встречи и беседы с ветеранами, посещение памятных мест и многое другое позволят привлечь внимание подростков к военной истории страны, к примерам героизма и мужества дедов и прадедов. Их подвиги должны свято храниться в памяти народа, служить нравственным образцом для молодежи, способствовать развитию чувства гордости за свою страну и желанию служить родному Отечеству.

Тур должен состояться с 16 июля по 4 августа и пройти по прославленным городам-героям - Москве, Волгограду, Керчи, Севастополю, однако в настоящее время на поездку собрано, к глубокому сожалению, недостаточно средств.

Мы обращаемся за помощью к общественности и просим оказать посильную помощь в организации тура. Со своей стороны мы подготовим материал и представим механизм работы проекта тура, ведь его вполне можно сделать как коллективно, так и по государственной программе; при участии социальных партнеров; посредством организации благотворительных акций и мероприятий. Мы готовы поделиться информацией со всеми заинтересованными сторонами.

Благодарим всех, кто отзовется на наше обращение и окажет помощь в осуществлении мечты многих ребят побывать в городах-героях, узнать о вкладе защитников города в победу над врагом, пообщаться с героическими людьми. Это вклад в наше будущее, которое мы построим вместе. Огромное вам спасибо.

Оказать помощь можно перечислением. Средства будут направлены на оплату организации проезда, размещение и питание 30 участников тура. Убедиться в целевом использовании средств позволят отчеты в СМИ, на сайте БФ «Байкал Интеграция»,на сайте партнера тура БФ «Губерния».

Реквизиты благотворительного фонда «Байкал Интеграция»:

р/счет 40703810818350101751

ИНН 3811109244, КПП 380801001, Байкальский банк Сбербанка России, г. Иркутск, к/счет 30101810900000000607, БИК 042520607, ИНН банка 7707083893, КПП 380802001.

Благотворительная помощь (содействие) патриотическому туру 2019 года по городам-героям.

Или можно отправить SMS на номер 3443 со словом ГУБЕРНИЯ и указать сумму перевода.

Ответственный за организацию проекта управляющий БФБИ Александр Сухачевский, тел. 8-914-932-09-86.