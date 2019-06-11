2019-06-11T12:09:48+03:00
Происшествия

МЧС предупреждает: 12 июня в Иркутской области ожидаются дожди и грозы

Синоптики прогнозируют порывы ветра до 16 метров в секунду
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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МЧС предупреждает: 12 июня в Иркутской области ожидаются дожди и грозы.МЧС предупреждает: 12 июня в Иркутской области ожидаются дожди и грозы.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Иркутская область продолжает оставаться в плену у ненастной погоды. По прогнозам синоптиков, 12 июня местами по области ожидается усиление северо-западного ветра с порывами до 16 м/с. Ночью в северных районах пройдут ливневые дожди и грозы. В региональном МЧС предупреждают владельцев домов расположенных в низине, им следует подготовить свои участки, чтобы защитить их от возможного подтопления.

- Держите включенными радио и телевизоры, следите за эфиром местного телевидения, - посоветовали в ГУ МЧС России по Иркутской области. – В случае ЧС всю необходимую информацию передадут в экстренном порядке.

Спасатели так же напоминают, что необходимо закрыть все окна и форточки, люки чердаков и входы в подвал. Для жителей частного сектора в первую очередь важно прочистить водостоки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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