2019-06-13T13:17:55+03:00
Общество

Последний солнечный денек ждет иркутян 14 июня

15 числа зарядят дожди
Мария КНЯЗЕВА
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Последний солнечный денек ждет иркутян 14 июня.Последний солнечный денек ждет иркутян 14 июня.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Летняя погода — это череда солнечных дней с днями хмурыми и дождливыми. И так как последние несколько суток в городе стояла жара, «небесная канцелярия» решила пора бы и честь знать - полить водицей поля и леса. Осадки намерены лить с небес 4 дня, начиная с субботы, но 14 июня в Иркутске - переменная облачность, без дождя.

Так что успевайте ловить свою порцию витамина Д. Возможно, удастся прогуляться в обеденный перерыв. Утром за окном +16 градусов, днем воздух прогреется до +26, ветер дует с юго-востока 5-10 м/с.

- По области - переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, грозы, утром при прояснении туман, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Ветер ожидается юго-восточный, юго-западный с переходом днём в западных районах на северо-западный 5-10 м/с, днём порывы до 14 м/с.

Температура в Приангарье днём +26...+31, при облачной погоде столбик уличных термометров выше +17...+22 не покажет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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