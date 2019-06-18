Туристы из Иркутска украли диких оленят в красноярском заповеднике "Столбы"

- Смотри, какие маленькие! - перешептывались туристы из Иркутска, глядя на двух новорожденных оленят на тропе в красноярском заповеднике "Столбы".

Зверята лежали на земле и громко кричали. Иркутяне решили, что оленятам угрожает опасность, мало ли - вдруг их мать потерялась или погибла? Туристы забрали диких животных. Неизвестно, куда иркутяне хотели их отвезти, наверное, в ближайший зоопарк. Но время поджимало, им пора было садиться на поезд.

- Спасите оленят! - попросили туристы прохожих, передав им зверей.

Красноярцы сразу же позвонили в заповедник. Выяснилось, что оленята были в безопасности, а их мать, скорее всего, бродила где-то поблизости.

- Оленята уже не смогут вернуться в природу после такого вмешательства в их жизнь, поэтому их определили в зоопарк "Роев ручей", - рассказывают "Комсомолке" в пресс-службе заповедника "Столбы". - То, что туристы вынесли зверей с охранной зоны заповедника, приравнивается к браконьерству. В этой истории разбираются специалисты охотнадзора. Возможно, иркутянам выпишут штраф.

Случай прокомментировали и в Иркутской зоогалерее.

- Новорожденных оленят специально оставляют одних, чтобы не привлекать к ним внимания других животных, - поясняет координатор зоогалереи Людмила Ивушкина. - Мать обычно только изредка подходит к детенышам, чтобы покормить, остальное время пасется неподалеку. Поэтому никогда не забирайте животных из природы, не убедившись, что им в самом деле грозит серьезная опасность. Пожив среди людей, дикие звери уже не смогут вернуться в природу, так как потеряют осторожность, будут выходить к населенным пунктам.

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