2019-06-24T12:25:59+03:00
Общество

"Не покидайте помещения без экстренной необходимости": ГУ МЧС предупреждает о ливнях и грозах в Иркутской области

Метеорологи прогнозируют порывы ветра 15-20 м/с, возможно отключение электричества
Ольга СЛАВИЧЕВАДмитрий ЗАНДАНОВ
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МЧС предупреждает: 24 и 25 июня в Иркутской области ожидаются ливни, грозы и град.МЧС предупреждает: 24 и 25 июня в Иркутской области ожидаются ливни, грозы и град.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Если у вас на вторник, 25 июня, запланирована дальняя поездка, отложите ее! Этот совет к астрологии никакого отношения не имеет. На Иркутск идет грозовой фронт, ожидается град и штормовой ветер. Спасатели советуют поставить машину в гараж, пока погода не улучшится. И вообще, по возможности не выходить из дома.

- Если нет экстренной необходимости, постарайтесь не покидать помещения, - советуют в ГУ МЧС по Иркутской области. - Необходимо закрыть форточки и окна, не подходить к ним близко во время грозы. С открытых балконов и лоджий убрать либо закрепить все легкие и объемные вещи.

Если штормовой ветер застал вас на улице, можно укрыться в подземных переходах, подъездах, магазинах. Но не вставайте за рекламный щит или автобусную остановку, отойдите от деревьев и стен домов. Это необходимо просто потому, что может сорвать кусок шифера или другой конструкции. Ни в коем случае не вставайте под линиями электропередач и не трогайте оборванные провода рукой.

Что еще необходимо сделать? Если находитесь дома - закрепите оконные рамы и защитите оконные стекла от выбивания. При сильном ветре такое возможно. Если ваша автомашина улице - отгоните ее подальше от деревьев и сараев. В них может ударить молния.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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