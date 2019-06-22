2019-06-22T07:10:07+03:00
Авто

Подробности ДТП с массовой дракой в Иркутске: погиб водитель Toyota Land Cruiser 200 и пострадал ребенок

На улице Костычева поздним вечером, 21 июня столкнулись миксер и внедорожник [фото]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Подробности крупного ДТП с массовой дракой в Иркутске: погиб водитель Toyota Land Cruiser 200 и пострадал ребенок. Фото: группа "ДТП 38RUS"Подробности крупного ДТП с массовой дракой в Иркутске: погиб водитель Toyota Land Cruiser 200 и пострадал ребенок. Фото: группа "ДТП 38RUS"
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В Иркутске продолжают обсуждать крупную аварию, которая произошла 21 июня на улице Костычева. Около 22 часов там столкнулись миксер Исудзу В-300 и внедорожник Toyota Land Cruiser 200. От удара японский джип превратился в груду искореженного металла.

- 65-летний водитель Toyota от полученных травм скончался на месте, - сообщили подробности ДТП в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Также пострадала 14-летняя девочка, которая находилась в салоне внедорожника. Она находится в больнице.

Что касается 44-летнего водителя бетономешалки, то по предварительной информации он был пьян. Напомним, родственники погибшего владельца Land Cruiser, приехав на место трагедии, попытались сами разобраться с любителем садиться за руль пьяным. Того пытался защитить сын. Началась массовая драка, которую снял на камеру случайный очевидец. Вскоре страсти удалось погасить полицейским и другим свидетелям аварии.

- Проводится проверка,- заключают в ГУ МВД. – Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Драка между родственниками погибшего и пьяным водителем миксера. Фото: группа "ДТП 38RUS"

Драка между родственниками погибшего и пьяным водителем миксера. Фото: группа "ДТП 38RUS"

ИСТОЧНИК KP.RU

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