Подробности ДТП с массовой дракой в Иркутске: погиб водитель Toyota Land Cruiser 200 и пострадал ребенок

В Иркутске продолжают обсуждать крупную аварию, которая произошла 21 июня на улице Костычева. Около 22 часов там столкнулись миксер Исудзу В-300 и внедорожник Toyota Land Cruiser 200. От удара японский джип превратился в груду искореженного металла.

- 65-летний водитель Toyota от полученных травм скончался на месте, - сообщили подробности ДТП в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Также пострадала 14-летняя девочка, которая находилась в салоне внедорожника. Она находится в больнице.

Что касается 44-летнего водителя бетономешалки, то по предварительной информации он был пьян. Напомним, родственники погибшего владельца Land Cruiser, приехав на место трагедии, попытались сами разобраться с любителем садиться за руль пьяным. Того пытался защитить сын. Началась массовая драка, которую снял на камеру случайный очевидец. Вскоре страсти удалось погасить полицейским и другим свидетелям аварии.

- Проводится проверка,- заключают в ГУ МВД. – Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.