Главный редактор «Комсомолки» Владимир Сунгоркин о причинах наводнения в Иркутской области: Мать-природа гораздо сильнее людей

Главный редактор и генеральный директор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин побывал в Иркутске и выступил в эфире радио «Комсомольская правда» в Иркутске» (91,5 FM). Более 32 тыс. человек оказались в зоне паводка, который обрушился на запад региона. Есть погибшие, сотни пострадавших… О трагедии мы и поговорили с Владимиром Николаевичем в эфире.

- Владимир Николаевич, в последнее время к нам поступают возмущенные реплики: мол, нас топит, такая беда, а вы, журналисты, рассказываете о Бари Алибасове. Да, и если мы прямо сейчас посмотрим новости, то тоже увидим, что про Иркутскую область совсем ничего. И статистика говорит, что сообщения о звездах более популярны. Почему так происходит? Неужели Алибасов интереснее для читателя?

- Действительно, есть такое банальное устройство мнений: «Вот почему вы не пишете про Иркутскую область?..» Но послушайте сами себя. Если завтра случится наводнение, не дай Бог, точно такое же, например, в Тамбовской области, вот вы, сибиряки, честно будете следить за всеми перипетиями? Да нет, конечно. Люди так устроены. Из той же серии - когда приезжаешь к рыбакам на Сахалин, они спрашивают, почему мы не пишем об их проблемах. А вам самим интересно читать про проблемы, допустим, шахт Кузбасса? Поэтому и новостная повестка, формирующаяся на федеральных ресурсах, должна понравиться и жителю Иркутска, и жителю Тамбова. Так что тем, кто говорит: «Почему вы мало пишете о наших затопленных районах?», предлагаю задаться вопросом: «А вам интересно было бы смотреть телевизионный канал, где вам бы рассказывали с утра до ночи о яме в Пермской области, в которую провалилось полдеревни?»

- После того как в аэропорту Братска в ночь на 30 июня приземлился борт № 1 и руководитель государства Владимир Путин лично провел штаб, стали говорить: «Это знак. Теперь Иркутской области в части ликвидации последствий стихии везде будет зеленый свет и в высших кабинетах будут знать, что такое Тулун».

- На самом деле все это напомнило мне классический бессмертный роман Ильфа и Петрова «Золотой теленок». Там были такие пикейные жилеты (обыватели, любящие с видом знатоков рассуждать о глобальных проблемах. - Прим. ред.), которые чуть что говорили: «Это знак того, что Черноморск объявят свободным городом». Эти глубокомысленные рассуждения интересны, красивы, но мало имеют отношения к происходящему. Президент совершенно правильно сделал, что приземлился в Братске в связи с бедствием. Провел контрольные мероприятия, встретился с руководством области. Это ручное управление в действии. И приступил к руководству дальше, ведь у него этих вопросов очень много. Поэтому я считаю, что это абсолютно нормальное рутинное мероприятие, что и должен делать настоящий руководитель государства. А вот дальше связывать это с политизацией области я бы не стал. Он точно так же прилетел бы и в другую область, что и делает практически в ежедневном режиме.

- Когда происходят такие беды, начинаются информационные спекуляции. Сейчас идут сообщения вплоть до того, что взрывали ледники в горах да перестарались, или видят длинную руку энергетиков.

- Почему-то в широких народных массах считается, что мы должны жить на абсолютно благоустроенной планете, где наводнение, если уж произошло, то потому что кто-то чего-то натворил: например, взорвал ледник, да еще желательно атомным взрывом - чего уж мелочиться. На самом деле наводнения происходят во всем мире. Даже в такой благоустроенной стране, как США. Известна судьба Нового Орлеана, который спустя 10 лет после катастрофической стихии до сих пор не восстановили. В Европе на, казалось бы, мирной реке Сене было наводнение, затопившее очень много городков. Давайте сами себе напомним, что это часть нашей жизни. Тогда на это можно смотреть не с точки зрения конспирологии. Мать-природа гораздо сильнее людей, энергетиков или кого-то еще. Я вхожу в общественный совет Министерства по ЧС и вместе с министром дважды летал на наводнение: на Амур в 2013 году и в Крымск Краснодарского края в 2012-м - многие уже не помнят, хотя там за ночь погибло около 100 человек. Я вам скажу, в обеих территориях было огромное количество конспирологических теорий, слухов. Откуда они генерировались, я не знаю, но вся эта мифология сводились к одному: «Эта чертова зловредная власть», «Негодяй губернатор - это они все сотворили». Например, в Крымске гуляли версии, что глава региона создал личные рисовые поля, плотину разграбили… На Амуре же якобы на Зейской ГЭС вовремя не открыли какие-то заглушки, поэтому река разлилась до горизонта. Все это было полной чушью, ни один из слухов не имел оснований. Все это чисто природное явление. Но мы же говорим о журналистике. Интересная вещь, что медиа всегда опаздывает со «страшилками», а порой их просто генерирует. Поэтому очень поддерживаю, что в иркутской «Комсомолке» был опубликован материал «Причины наводнения в Иркутской области: почему затопило Тулун и Нижнеудинск», где как раз развенчиваются мифы о ледниках, руке энергетиков и прочее (читайте здесь>>>). Ведь в чем суть журналистики? Разбираться!

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