Детское питание «Беллакт»: выбираем для малышей лучшее

Итак, в Иркутске в очередной раз прошел конкурс «Маленький чемпион – 2019», который организовала «Комсомолка». Одним из партнеров веселого семейного праздника выступила белорусская компания «Беллакт» - один из лидеров в производстве молочной продукции и детского питания. Все очень вкусное, просто тает во рту! Перед стартами юные участники смогли попробовать полезные лакомства.

Маленький чемпион 2019 Беллакт.

- Надо же, с каким аппетитом ест! – не скрывает радости мама 6-месячной Алины Надежда. – А дома порой капризничает.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

Алина и правда с удовольствием дегустировала нежную кашку с бананом - с нетерпением тянулась за очередной ложечкой и с аппетитом причмокивала. Неудивительно. Во-первых, девчушка потратила немало сил, стремясь к финишу. Во-вторых, «Беллакт» - это и вправду вкусно. Алине уже полгода, и прикорм ей в самый раз. Мамино молочко – это, конечно, вкусно и полезно, но пора понемногу приучаться к «взрослой» еде. Все родители хотят, чтобы в таком нежном возрасте любимые крохи получали только вкусную и полезную еду.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

«Беллакт» - единственный производитель детского питания на территории СНГ, использующий «живое» молоко для изготовления адаптированных молочных смесей. Этот технологический процесс возможен благодаря наличию собственной сырьевой базы, оптимальной логистической системе доставки молока с ферм, использованию специализированного транспорта с термоцистернами, четко налаженной работе аналитических лабораторий и современному производственному оборудованию известных зарубежных фирм.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

Ассортимент детского питания компании «Беллакт» - это качественные продукты, созданные совместно с ведущими экспертами в области диетологии. Смеси и каши, молочное продукты: молоко, йогурты, творог.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

В меню блюда для маленьких гурманов всех возрастов. Сейчас известная торговая марка «Беллакт» производит адаптированные молочные смеси с рождения, продукты прикорма: каши молочные и безмолочные, питание для беременных и кормящих женщин, молочные продукты. Конечно же, продукция не содержит ГМО, консервантов и других вредных добавок.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

Добавьте к этому самые современные технологии, которые используются на производстве: все процессы, даже те, что касаются содержания коров, практически полностью автоматизированы.

- Молоко практически сразу попадает на линию детского питания, а это дополнительная гарантия безопасности нашей продукции, - говорит медицинский консультант по детскому питанию компании «Беллакт» Ирина Красникова. - Сырье поставляют наши собственные фермерские хозяйства, расположенные в экологически чистом районе вблизи заповедника «Беловежская пуща».

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

«Беллакт» является единственным в СНГ производителем с полным циклом изготовления - от фермы до пачки.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

Принцип компании прост: качество - неотъемлемое условие нашего успеха!

Детское питание «Беллакт» полюбилось многим поколениям маленьких гурманов из более чем 14 стран мира. Некоторые малыши знакомятся с ним с первых дней жизни, ведь грудное вскармливание возможно не всегда. Смеси компании идеально подходят для недоношенных, маловесных деток.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

- «Беллакт Мама+» идеально подойдет для женщины в ожидании чуда, - продолжает Ирина Красникова. – Ведь не все любят витамины в таблетках. Мы предлагаем смесь, в составе которой весь комплекс витаминов и минералов, полиненасыщенные жирные кислоты, пребиотики, пробиотики. Кроме того, она помогает комфортному пищеварению.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

Спасибо «Комсомолке» за еще одну возможность рассказать о нашей продукции, которая действительно полюбилась не одному поколению мам и малышей.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

Кстати, найти «Беллакт» в Иркутске несложно - его продают во многих аптеках, супермаркетах. Еще очень важно, что это детское питание органы социальной защиты предоставляют бесплатно малообеспеченным и многодетным семьям, а также семьям, где родились дети с различными заболеваниями, что лишний раз подтверждает качество и надежность продукции компании.

Сайт: https://bellakt.ru/

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

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