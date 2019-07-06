Лесные пожары в Иркутской области: горит почти 60 тысяч гектаров тайги, в четырех районах введен режим ЧС

Не успели в Приангарье разобраться с последствиями разрушительного наводнения, из-за которого в области был введен режим ЧС, как в Иркутскую область нагрянула другая беда. Лесные пожары вновь бушуют в регионе. Всего за сутки число очагов выросло с 96 до 133. По последним данным, огонь полыхает на площади в 60557 га. Разгул стихии достиг таких масштабов, что местные власти ввели режим ЧС в Жигаловском, Нижнеилимском, Усть-Кудинском и Киренском районах. Вероятнее всего, в ближайшее время его введут и в Чунском районе. Эти события уже сравнивают с пожарами, которые охватили Иркутскую область в начале мая.

- За сутки локализованы 15 пожаров, еще 18 смогли потушить полностью, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. – В тушении принимают участие 1002 человека и 153 единицы техники.

Так, по данным регионального МЧС, 6 июля лесной пожар площадью в 8 гектаров остановили всего в трех километрах от поселка Большие Коты в Иркутском районе. На опасное расстояние пламя также подходило и к поселку Луговской в Мамско-Чуйском районе.

Борьбу с огнем координируют и с воздуха, за обстановкой в тайге следят 9 самолетов. Кроме того, 3 вертолета используют для переброски людей, поскольку тушение осложняет удаленность пострадавших территорий. Уже известно, что на помощь должны прибыть 54 человека из Омска.

По предварительной версии, причиной очередного природного бедствия могли стать сухие грозы и высокая температура, которая установилась на большей части Иркутской области. Напомним, что на северных территориях Приангарья продолжает действовать особый противопожарный режим. Местному населению запрещено сжигать мусор и разводить костры. Однако даже возможный штраф не останавливает нарушителей. По данным ГУ МЧС России по Иркутской области, только за минувшие сутки были оштрафованы 9 человек. А общее число выписанных протоколов уже достигло отметки 1495.

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