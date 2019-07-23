О проблемах свободного передвижения маломобильных граждан

Дмитрий Матвеев уже более 15 лет успешно возглавляет ассоциацию «Байкальская виза», которая включает в себя несколько ресторанов и отелей в Иркутске и области, активно занимается благотворительностью, поддерживает проекты по восстановлению и сохранению культурного и исторического наследия. Однако сегодня не об этом, а о том, с чем каждый из нас сталкивается практически каждый день, но, скорее всего, не задумывается так остро, как те, для кого свободное самостоятельное передвижение, увы, недоступно.

Эта тема Дмитрию Геннадьевичу не чужда, так как он уже много лет и сам является инвалидом-колясочником, но, несмотря на все невзгоды и преграды, ведет активный образ жизни, работает, руководит большой организацией, помогает людям и мотивирует остальных к самореализации и саморазвитию.

- Забота общества о своих гражданах, попавших в маломобильную группу и имеющих особые потребности, является своеобразным отражением его культурного и социального развития, что предполагает создание, развитие и усовершенствование государственными и общественными структурами имеющихся условий жизни маломобильных граждан. Все это очень важно, чтобы восстанавливать утраченный контакт инвалидов-колясочников с окружающим миром, воссоединять их с остальным обществом, дать возможность в полной мере участвовать в общественной деятельности, дать шанс на большее психическое и физическое совершенствование. Составляющие данные станут залогом истинного успеха в социальной интеграции, физической реабилитации и сохранении здоровья на максимально возможном уровне.

Хочется, чтобы все здания, тротуары, переходы были оборудованы необходимыми сооружениями. Считаю, что современные постройки изначально должны быть спроектированы с учетом пандусов, лифтов большей площади, с широкими дверными проемами, поручнями и многими другими атрибутами. Здания, построенные ранее, по возможности нужно модернизировать и оснастить всем необходимым для комфортной жизни инвалидов, родителей с косяками, пенсионеров и просто людей, которые почувствовали недомогание. Инвалидная коляска не должна стать непреодолимой преградой к социализации человека. И поспособствовать этому должны люди, наделенные полномочиями и ресурсами.

Понятно, что на этот крупномасштабный проект нужны серьезные финансовые вложения, но при желании все возможно.

В данном случае также важен определенный уровень сознательности со стороны общества. Его не получится выработать молниеносно, потребуется время, но нужно ускоряться. Сейчас в сети набирает популярность ролик, на котором демонстрируют, как в Нижнем Тагиле глава города оценил пригодность улиц для маломобильных граждан. Вместо совещаний и отчетов он посадил в инвалидные коляски руководителей дорожных организаций. Надо сказать, что не все руководители смогли покорить даже бордюр на пешеходном переходе.

Под публикациями с этим видео пользователи оставляют комментарии, что подобная обстановка не только в Нижнем Тагиле, а по всей стране. Не миновала эта проблема и наш Иркутск.

Я занимаюсь индустрией туризма и гостеприимства уже много лет и решил, что буду делать все, что в моих силах, чтобы создать достойные условия для отдыха и оздоровления инвалидов в Прибайкалье.

Туристско-оздоровительная активность является действенным средством профилактики и восстановления нормальной жизнедеятельности человека, причем речь идет о восстановлении не только основных функций организма, но и социальной активности.

На объектах «Байкальской визы» я как владелец поставил себе задачу привести все предприятия в надлежащий вид, чтобы номерной фонд в наших отелях был максимально приспособлен для людей с ограниченными возможностями, чтобы все соответствовало сертифицированным стандартам, которые приняты в России. Думаю, что в этом году мы решим данную задачу.

В туристической компании у нас есть небольшой флот из четырех кораблей. Два из них - «Байкальская Виза» и «Губерния» - приспособлены для маломобильных граждан. Эти корабли уже сегодня готовы принимать делегации, в которых могут быть и инвалиды-колясочники. Я сам периодически хожу на этих судах по Байкалу, так что могу лично гарантировать, что помех для полноценного отдыха там нет.

Особняком для меня сейчас стоит проект санатория «Таежный», который расположен в Усольском районе Иркутской области. В настоящее время происходят реорганизационные моменты в бизнесе. Этот проект требует большого внимания и больших финансовых вложений. Лечебные свойства грязей и минеральных источников уникальны.

Раньше санаторий «Таежный» принимал до 2000 человек ежегодно, которые приезжали со всей страны, но в 2006 году здравница прекратила свое существование. Сейчас помещения находятся в удручающем состоянии. Требуются очень глубокая, полномасштабная реконструкция, поиск и реализация новых идей. Мечтаю и стремлюсь, чтобы на этой живописной территории был реализован проект современного санатория для оздоровления людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и другими недугами, которым показано грязелечение и минеральные ванны.

Реализация данного проекта позволила бы нам на несколько шагов продвинуться в направлении цивилизованного мира для людей с ограниченными возможностями. Современный санаторий «Таежный» дал бы возможность колясочникам системно поддерживать свое здоровье. Такой оздоровительный объект стал бы уникальным для нашего региона - сюда я отношу Восточную и Западную Сибирь, Якутию и Забайкальский край. Страна большая, инвалидов много, санаториев для маломобильных людей катастрофически не хватает.

Подобные места есть в Крыму, в городе Саки - санатории им. Н.И. Пирогова и им. Н.Н. Бурденко, но это лишь капля в море. Поэтому моя мечта реализовать проект санатория «Таежный», несмотря на все сложности.

Дмитрий Матвеев с Ксенией Безугловой.

В июне этого года я познакомился с Ксенией Безугловой, которая тоже несколько лет прикована к инвалидной коляске, но это не мешает ей вести активный образ жизни. Она общественно-политический деятель, член совета по вопросам попечительства в социальной сфере при Правительстве РФ, член комиссии по делам инвалидов при Президенте РФ, мотивационный спикер, обладательница титула «Мисс мира – 2013» среди девушек на инвалидных колясках. Я показал ей проект санатория. Ксения всецело поддержала мою идеюи будет помогать в ее реализации. Надеюсь, что наш деловой союз даст свои результаты.

Вообще про адаптацию инвалидов можно говорить много и долго. Но тут надо не только размышлять, а брать и делать. Начинать с малого, постепенно развиваясь и набирая обороты, своими действиями давать пример остальным людям.