2019-07-20T21:43:56+03:00
Звезды

Спаси Байкал: Лео ди Каприо предлагают помочь очистить озеро

В соцсетях Бурятии агитируют писать просьбы в Инстаграме Лео ди Каприо и ставить хэштэг #спасиБайкал. Продолжит ли он флэшмоб Сергея Зверева, неизвестно [фото]
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Атака на Инстаграм Лео ди Каприо с хэштэгом #спасибайкал началась с Бурятии? Фото: кадр из фильма.Атака на Инстаграм Лео ди Каприо с хэштэгом #спасибайкал началась с Бурятии? Фото: кадр из фильма.
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Только что с плакатом "Спаси Байкал" вокруг озера колесил стилист Сергей Зверев. "Звезда в шоке" привел поклонниц в нервный трепет, когда, отловив сачком пластиковый мусор у берега ( таковой туристы оставляют тоннами), взялся руками собирать его в мешок. "Надо надеть перчатки!" - совершенно справедливо писали ему в Инстаграм. Суперзвезда побывал и на иркутской стороне, в Култуке. постоял с плакатом на месте несостоявшегося усилиями общественности и его самого китайского завода по расфасовке воды в бутылки - надо привести землю в порядок, призвал расправиться со спирогирой и быстрее решить проблемы, оставшиеся после закрытия печально известного БЦБК. Побывал и на бурятской стороне, в ближайшей к Култуку деревне, которую чтит как свою родину. Собирал деньги на храм...

И только -только Зверев отбыл в столицу, как в Бурятии начали флешмоб #спасиБайкал, в который было решено втянуть не кого-нибудь, а оскароносного Ди Каприо. А то! "Выживший" придет и всех победит. Все проблемы разом.

В комментариях личного аккаунта «Инстаграм» голливудской звезды с русскими корнями уже оставляют просьбы о помощи. Байкалу. Правда, неочевидно, что Лео знает по-русски. Вполне вероятно, что кириллица ( это наши буквы то есть) для него не более чем абракадабра. Навроде китайских иероглифов или арабской вязи. Но нашим не страшно. В большинстве своем по аглицки они тоже не разумеют. Так что пусть Лео учит родной язык бабушки.

"Здравствуйте! Состою в паблике домохозяек " халатов"- это те, кто дал движение по поводу ухода Бредли Купера от Ирины Шейк к Леди Гаге, об этом пишут все СМИ, включая ВВС и Евроньюс. Тот пост был хохмой, теперь у нас новая цель- нужно озвучить проблемы Байкала в мировом масштабе. Все пишем Леонардо Ди Каприо о проблемах Байкала. Он- известный экоборец, медийная личность. Земляки, давайте поддержим!!!! Байкал- наше все!! Пишите в постах у ДиКаприо на русском и английском языке, не забывайте указывать хештег #спастибайкал #байкалнаш . Ну не поленитесь, поддержим движ!! @leonardodicaprio"

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ДиКаприо помоги спасите Байкал . Здравствуйте! Состою в паблике домохозяек " халатов"- это те, кто дал движение по поводу ухода Бредли Купера от Ирины Шейк к Леди Гаге, об этом пишут все СМИ, включая ВВС и Евроньюс. Тот пост был хохмой, теперь у нас новая цель- нужно озвучить проблемы Байкала в мировом масштабе. Все пишем Леонардо Ди Каприо о проблемах Байкала. Он- известный экоборец, медийная личность. Земляки, давайте поддержим!!!! Байкал- наше все!! Пишите в постах у ДиКаприо на русском и английском языке, не забывайте указывать хештег #спастибайкал #байкалнаш . Ну не поленитесь, поддержим движ!! @leonardodicaprio
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С этого поста неведомой домохозяйки в популярном улан-удэнском паблике, опубликованном 2 дня назад, все и началось. По крайней мере, на Байкале.

Многие, кстати, не согласились.

- А самим о своём слабо подумать???

- А не проще не гадить???!!! Я сегодня с берегов Байкала приехала. Три дня ходила и собирала мусор по берегу и рядом!!! А поехала отдыхать! Люди приезжают: пьют, курят, едят... И после себя оставляют использованные (!!!) бутылки стеклянные и пластиковые, банки из под пива, пакеты, окурки, жестяные банки из-под консервов. Ломают на дрова мусорные ящики, которые неравнодушные люди сделали и поставили вдоль дороги! На мое замечание: не мойте посуду, мангал и решетку прямо в озере, наберите воды, помойте на берегу - меня послали далеко и надолго...

- Просить помощи у американского актёра? К чему это? Байкал наш, загадили его тоже мы.

Но желание увидеть Лео ди Каприо перевесило. Вдруг приедет и будет мусор на Байкале убирать в самом деле? Кто его знает! Звезды -они такие. Вот приехал же Зверев. И на Инстаграм Лео началась настоящая атака. Кто на кураже, а кто всерьез.

- @leo_save_baikal_please нет ни русских, не украинцев, не американцев, нет национальности- есть люди, есть их дом - вся природа, которого их хотят лишить. Это наш дом, нам его дали Небеса. #мысможем #остановитегеноцидприроды

leonardodicaprioleonardodicaprio
Спаси Байкал: жители России атакуют Лео ди Каприо, призывая его защитить озеро
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- Не представляю как ты это сделаешь, но я верю что чудо произойдёт и ты его спасёшь! Нам больше не на кого надеяться , все надежды только на тебя, родненький ты наш!!! В тебе русский дух, на 1/4 ты русский , в принципе как и королева внглийская, но к ней мы не пойдём!!! Мы верим что ты спаситель Байкала.

Пока артист благоразумно молчит.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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