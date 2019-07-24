Держались за лодку и звали на помощь: полицейский из Братска спас трех тонущих рыбаков

- Помогите, там лодка перевернулась, люди тонут!

Истошные крики отдыхающих на пляже Братского водохранилища, 32-летний полицейский из Братска Кирилл Столяров услышал, когда вместе с женой Анной подплывал на берег жилого района Сухой на своей моторной лодке. Кирилл уже несколько дней был в отпуске и решил приучить супругу к своему любимому хобби – рыбалке. Вернувшись с небольшим уловом окуней, полицейскому неожиданно пришлось вернуться в рабочие будни. Кричащие люди показали ему, как с другой стороны берега в метрах 100 в воде бултыхаются несколько человек. Кирилл высадил жену, развернул лодку, завел мотор и на полной скорости отправился в сторону тонущих.

Оказалось, четверо рыбаков перевернулись на своей «моторке» и всей компанией оказались в воде. При этом спасательных жилетов на них не было. Одному удалось самостоятельно доплыть до берега. Позже он признался, что выплыл только благодаря тому, что раньше занимался плаванием. Второй последовал его примеру, но сил не рассчитал и остановился на полпути, а двое их друзей и вовсе остались на месте ждать помощи, из последних сил держась за днище перевернутой лодки.

- Первым Кирилл вытащил мужчину, который не смог доплыть, - рассказывает корреспонденту «КП-Иркутск» Анна Столярова. – Тот, наверное, чувствовал, что начинает уходить на дно и кричал во все горло: «Помогите, скорее, сюда!». Муж подцепил его, затащил в лодку, отвез на берег, высадил и быстрее отправился к двум его приятелям.

Уже через пару минут Кирилл был рядом с ними. Он вытащил мужчин из воды, но на сушу, они не торопились.

- Давай попробуем лодку спасти, - запыхаясь, сказали они Кириллу. – Уж больно мотор на ней дорогой.

Лодка рыбаков, с которой они чуть не утонули. Фото: предоставлено Анной Столяровой

На носу «моторки» был трос. Мужчины подхватили его и минут 40 тащили лодку до берега. Там за дело взялась уже сама Анна. Она довезла спасенных до соседнего поселка, где стояла их машина. По дороге они рассказали, как чуть не погибли из-за обычной оплошности. Оказалось, пока один из заядлых рыбаков сидел за мотором, трое его друзей, все вместе свесились на другой стороне, чтобы посмотреть, какая рыба им попалась. Как итог, нос лодки зачерпнул воды, и она резко перевернулась.

- Конечно, они еще долго благодарили Кирилла за спасение, и крепко жали ему руку - продолжает Анна. – Один так и сказал, что уже попрощался с жизнью и подумал, что больше не увидит жену с ребенком.

Коллеги Кирилла Столярова еще не знают о его поступке. Фото: предоставлено Анной Столяровой

Может быть, о поступке старшего лейтенанта из отдела транспортной полиции Братска никто бы и не узнал, если бы жена сама не сообщила об этом случае. В МЧС ни сам Кирилл Столяров, ни спасенные мужчины не звонили. Да и коллегам полицейский пока ничего не рассказывал. Скромничает. Даже про этот случай не стал говорить, делегировав все жене.

- Говорит, что не сделал ничего особенного, - заключает Анна. – Спокойно продолжает отдыхать в отпуске.

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