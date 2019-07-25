Дмитрий Певцов сыграет в новом фильме «Даю посадку», съемки которого начинаются на Байкале

Сергей Безруков в фильме «Млечный путь», Александр Петров в картине «Лед», Дмитрий Назаров в клипе про футболиста Андрея Ещенко. Это еще не полный список знаменитых российских актеров, которые за последние годы приезжали на съемки в Иркутск и на Байкал. И вот мы ждем очередную звезду! Иркутская «Кинокомпания Юрия Яшникова» приступает к съемкам нового фильма, главную роль в котором сыграет народный артист России, звезда легендарного сериала «Бандитский Петербург» Дмитрий Певцов.

- Это будет короткометражка в 15 минут, рабочее название которой «Даю посадку», - рассказывает режиссер картины Анастасия Зверькова. – Зрители увидят историю о судьбе смотрителя аэропорта по имени Алексей, которого как раз и сыграет Дмитрий Певцов. Прототипом стал хранитель аэропорта на острове Ольхон Владимир Прокопьев, который 20 лет поддерживал в рабочем состоянии взлетно-посадочную полосу в деревне Харанцы. Сначала мы хотели снять документальный фильм о нем, но в 2018-м он умер, и идея трансформировалась в игровую картину.

Полностью сценарий создатели картины, не раскрывают. Известно лишь, что действие фильма происходит на заброшенном аэродроме на берегу Байкала. Главный герой - бывший летчик и директор этого аэродрома Алексей, переживающий депрессию после смерти жены. В фильме ему предстоит сделать выбор между жизнью в окружении любящих его людей и миром прошлого, которым он окружил себя, чтобы уйти от реальности.

Кстати, на главную роль создатели картины рассматривали несколько топовых российских актеров. Некоторым из них пришлось отказаться из-за плотного графика съемок в других проектах. Самым первым, кто прочитал сценарий и сразу ответил, что видит себя в этой роли, стал Дмитрий Певцов. И это несмотря на то, что в основном звездный актер снимается в полном метре или в популярных сериалах.

- Конечно, мы знали, что у Дмитрия серьезный райдер, - говорит продюсер фильма Юрий Яшников. – Поэтому, сразу предупредили его: «Дмитрий, простите, но на берегу Байкала, мы не сможем обеспечить вам ежедневный спортзал». Его ответ нас поразил. Он сказал: «Ребята, нет проблем, я понимаю, что мы будем жить в деревне на берегу. Единственное, пообещайте, что меня не съедят комары, на все остальное я готов». Что касается нашего бюджета, то он составляет 9,5 миллионов рублей. Одна часть этой суммы – средства нашей кинокомпании и частных инвесторов, другой нам помогли министерство культуры и архивов и губернатор региона.

Дмитрию Певцову будет комфортно на съемочной площадке не только из-за красивых видов Байкала, но и благодаря партнерше. Ведь роль главной героини фильма исполнит иркутская актриса, красавица Татьяна Скороходова. Кстати, они с Дмитрием знакомы уже около 30 лет. В 1990 году артисты вместе играли в боевике «…По прозвищу Зверь», ставшем классикой 90-х, а в 1993-м снялись в криминальной драме «Мафия бессмертна».

- Дмитрий очень хороший парень, - улыбается Татьяна Скороходова. – Что касается нового фильма, то меня здесь очень зацепил сценарий. Основным посылом картины я бы назвала – жизнелюбие. Люди, живя в разных условиях, умудряются быть счастливыми при любых обстоятельствах.

Также в короткометражке «Даю посадку» снимутся еще два актера. Роль сына главного героя исполнит член Европейской киноакадемии (EFA) Иван Бровин из Санкт-Петербурга и актер иркутского драмтеатра Александр Булдаков. А теперь о графике съемок. Сначала их планировали начать осенью, но пришлось подстроиться под график Дмитрия Певцова. К слову, сам звездный артист прилетит в Иркутске 29 июля, и уже 30-го у него намечен первый съемочный день на Байкале. Пробудет на берегу озера группа до 4-го августа, а осенью отправится на второй этап подготовки картины в Москву.

- Нас ждет сложный момент в съемках, - говорит Анастасия Зверькова. – А именно - подводная сцена с участием главного героя. Проблема в том, что в бассейне, как бы мы не ставили свет, вода не выглядит как байкальская. Поэтому, решили снимать реально на дне Байкала. Правда, придется ждать середины августа, когда она станет более чистая и прозрачная. Еще один вариант – снять сцену в специальном бассейне в Москве. Там можно сделать любое освещение.

Завершатся съемки в конце этого года. Затем фильм отправят на российские и международные кинофестивали. Там его оценят профессионалы, и после этого представят зрителям. Кстати, иркутяне и жители региона смогут следить за съемками в соцсетях "Кинокомпании Юрия Яшникова" и на канале в Ютуб.