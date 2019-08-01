2019-08-01T13:22:24+03:00
Происшествия

Министру лесного комплекса Иркутской области Сергею Шеверде предъявили обвинение в связи с вырубкой леса в Туколони

Сергей Шеверда остается под стражей еще до 9 сентября
Любовь АРБАТСКАЯ
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Шеверде предъявили окончательное обвинение по уголовному делу о вырубке леса в Туколони. Фото: правительство Иркутской области.Шеверде предъявили окончательное обвинение по уголовному делу о вырубке леса в Туколони. Фото: правительство Иркутской области.
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Министру лесного комплекса Иркутской области Сергею Шеверде предъявили окончательное обвинение по статьям УК РФ "превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий", "пособничество незаконной рубке лесных насаждений", "пособничество нарушению режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов". Напомним, речь идет о крупной вырубке леса в государственном природном заказнике Туколонь. Деревья спилили на площади 120 гектаров. Для лесного фонда это огромный ущерб - в 748 миллионов рублей.

- По версии следствия, министр лесного комплекса Иркутской области знал, что нет необходимости проводить сплошную санитарную рубку в Туколони, но не расторгал договоры о купле-продаже леса в заказнике и не прекращал нелегальную рубку, - сообщает пресс-служба СУ СКР по региону. - Напротив, он способствовал заготовке древесины.

Шеверду задержали в Москве 6 июня. Буквально на следующий день его взяли под стражу. В четверг, 1 августа, стало известно, что Кировский районный суд Иркутска оставит его в СИЗО еще на месяц - до 9 сентября.

К слову, кроме Сергея Шеверды, в этой истории замешаны еще несколько человек. Это временно замещавший руководителя службы по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области Алексей Туги, директор ОГАУ «Казачинско-Ленский лесхоз» Геннадий Рыков, а также инженер-лесопатолог филиала ФБУ «Российской центр защиты леса» - «Центр защиты леса Иркутской области» Александр Владимиров. Следователи установили их участие в незаконных рубках в Туколони, в соответствии с этим их обвиняют по статьям "превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий", "незаконная рубка лесных насаждений", "нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов".

Сам же Сергей Шеверда отрицает свою вину. Его жена в соцсетях выложила письмо, переданное ей адвокатом. Начинается оно со слов: "Я абсолютно не согласен с моим арестом и предъявленным мне обвинением". Он говорит о том, что с момента возбуждения уголовного дела, то есть более года, всячески помогал следствию и не пытался сбежать. По поводу рубки в Туколони он утверждает, что "решение о рубке принималось на основании акта лесопатологического обследования, который прошел процедуру согласования".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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