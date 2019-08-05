2019-08-05T11:36:12+03:00
Происшествия

Водитель автобуса, устроивший смертельное ДТП на плотине в Иркутске не проходил медицинский осмотр перед выходом на маршрут

Директора фирмы-перевозчика отправили под домашний арест [фото, видео]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Водитель автобуса, который устроил смертельное ДТП на плотине в Иркутске не проходил медицинский осмотр перед выходом на маршрут. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.Водитель автобуса, который устроил смертельное ДТП на плотине в Иркутске не проходил медицинский осмотр перед выходом на маршрут. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.
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Новые подробности в деле о крупном ДТП на плотине ГЭС, где утром, 1 августа лоб в лоб столкнулись автобус №99 и кроссовер КИА Соул. От удара легковушка превратилась в груду искореженного металла. 31-летняя женщина, находившаяся за рулем КИА, погибла на месте. У нее остался 4-летний сын. В салоне автобуса от полученных травм скончалась 26-летняя пассажирка, еще 9 человек пострадали.

Следователи выяснили, что 57-летний водитель автобуса, который и спровоцировал аварию, выехав на встречную полосу, перед выходом на маршрут не проходил медицинский осмотр. Более того, перед тем злополучным рейсом не был проведен и технический осмотр самого автобуса. За это был задержан директор фирмы-переводчика.

- Ему предъявлено обвинение по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. - Дожидаться суда он будет под домашним арестом.

Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

А вот его подчиненный уже отправлен под стражу как минимум до 1 октября. Его арестовали, как только он выписался из больницы. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». За решетку нарушитель может отправиться на срок до семи лет.

К слову, перед задержанием директор фирмы успел рассказать, что виновник ДТП на плотине не был примерным работником. Бывало, грубил пассажиром. Об этом в соцсетях писали и некоторые иркутяне, которые ездили с ним до аварии. Что касается нарушений правил дорожного движения, то за последнее время, инспекторы три раза ловили его за непристегнутый ремень и превышение скорости.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Полицейские продолжают поиск очевидцев ДТП

Полицейские продолжают искать возможных свидетелей и очевидцев аварии на плотине. Помощь в расследовании могут оказать водители, которые проезжали мимо в момент столкновения автобуса и легковушки. Возможно, ваш видеорегистратор зафиксировал удар. К слову, один из возможных свидетелей попал в объектив фотокамеры. Это водитель внедорожника. Его просят обратиться в отдел полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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