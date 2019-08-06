2019-08-06T08:23:00+03:00
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Купить билеты на Звезды на Байкале: за местами по 1-2 тысячи рублей выстроилась огромная очередь

Купить билеты на Звезды на Байкале - непростая задача для ценителей музыки [фото, видео]
Любовь АРБАТСКАЯ
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Купить билеты на Звезды на Байкале пришли десятки иркутянКупить билеты на Звезды на Байкале пришли десятки иркутянФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Чтобы купить билеты на Звезды на Байкале, иркутяне с самого утра 6 августа выстроились в длинную очередь. Да что там с утра! Кто-то уже с вечера звонил, бронируя билеты. Ради того чтобы заполучить заветный пропуск на лучшие места, сибиряки ехали даже из соседних городов, например, из Ангарска.

- Как всегда, в первую очередь разбирают места на открытие и закрытие фестиваля, - рассказывают в музтеатре. - А еще дешевые билеты, по 1-2 тысячи рублей, очень быстро раскупают на джазовый концерт Хиблы Герзмавы и на сольный концерт Дениса Мацуева.

Неудивительно, что в первый же день, как билеты появились в продаже, поднялся такой ажиотаж. Фестиваль "Звезды на Байкале" и так давно полюбился жителям Иркутской области. А накануне организаторы, наконец, раскрыли секреты, как пройдет фестиваль в этом году.

Очередь за билетами на фестиваль "Звезды на Байкале" выстроилась перед музтеатром в Иркутске Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Очередь за билетами на фестиваль "Звезды на Байкале" выстроилась перед музтеатром в ИркутскеФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Итак, любителей классической музыки нынче ждет много сюрпризов. Так, к нам впервые приедет уникальный молодежный оркестр, собравший талантливых исполнителей из разных уголков России. А еще иркутянам покажут концерт-спектакль по мотивам сказки Пушкина "Золотой петушок". Песочные картины-декорации, оперная музыка... Необычно, правда? Ну а известный пианист, создатель фестиваля и наш земляк Денис Мацуев проведет благотворительный концерт: собранные деньги пойдут на помощь жителям многострадального Тулуна. Будут на фестивале и звезды джаза, оперы, знаменитые дирижеры... Словом, успеваем купить билеты на Звезды на Байкале! Кстати, стоят они от 1 до 6 тысячи рублей. Приобрести их можно не только в кассах - днем откроется онлайн-продажа на сайте музтеатра.

Напомним, 14-й музыкальный фестиваль "Звезды на Байкале" пройдет с 4 по 13 сентября в музтеатре имени Н.М.Загурского и Иркутской филармонии.

Все хотят купить билеты на самые лучшие места фестиваля "Звезды на Байкале". Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Все хотят купить билеты на самые лучшие места фестиваля "Звезды на Байкале".Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Купить билеты на Звезды на Байкале утром 6 августа пришли десятки иркутян.Видео: Юлия ПЫХАЛОВА.

ИСТОЧНИК KP.RU

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