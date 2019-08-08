"Скоро будем нянчить внуков": в сибирском зоопарке играют свадьбу лисят

Рыжие лисы - животные очень семейные. По одиночке они не живут, только парами. Любовь, семья, верность - все, прям как у людей! На днях сибирячка Ксения Долгих стала искать пару для своей лисички Фокси. Откуда у девушки лисичка - история интересная.

- 24 апреля она новорожденной была спасена пожарными в поселке Маркова из огня, - рассказывает девушка на своей странице в Instagram. - Мы ее взяли себе выходить. Были многочисленные ожоги, кормили из пипетки первые дни, после из бутылочки каждые три часа. Лечили, любили.

И вот результат - за какие-то три месяца кроха выросла, стала красивой, здоровенькой лисичкой. Конечно, держать дома хищника, пусть и очень милого - сложновато. Спасители Фокси все думали, куда бы ее пристроить? Выбор пал на Сибирский зоопарк в Иркутске. Там для нее как раз нашелся жених - лисенок Томас, который недавно переехал туда из зоопарка Братска.

- Томас такой же, как Фокси - ласковый, игривый, - рассказывают сотрудники зоопарка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/724767" frameborder="0"></iframe> На днях зверьки Томас и Фокси познакомились и влюбились.Видео: siberian_zoo.

Конечно, Ксении грустно было расставаться с любимой лисичкой. "Сердце разрывается", - пишет девушка в соцетях. В зоогалерее девушку заверили, что лисичке будет комфортно с ее спутником жизни - глядишь, еще и внуков-лисят понянчит! Разумеется, девушка будет приходить в гости к Фокси и Томасу в гости.

На днях рыжие, наконец, увидели друг друга. Нерешительно принюхивались, осматривались. Скромничали, близко не подходили - все-таки первое свидание, волнительно! Но наверняка влюбились с первого же взгляда. Да и как не влюбиться? Томас - лис хоть и пока небольшой, но статный. И Фокси - лисичка очень симпатичная.

- Теперь мы все ждем, как будут развиваться их отношения! - пишут сотрудники зоопарка в интернете.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/724768" frameborder="0"></iframe> Свадьба лисят в Иркутске: первое свидание всегда волнительно.Видео: siberian_zoo.

Приняла в свою семью: кошка Даша в иркутской зоогалерее исцелила раненого бельчонка

Зверек, окруженный кошачьим теплом и лаской, быстро пошел на поправку (подробности)

Мать-героиня из зоопарка: рысь Алена усыновила амурских котят

До этого хищница из Сибири вырастила медвежат, щенят, енотов и домашних котят (подробности)

В Сибири лисе, угодившей в капкан, напечатают на 3D-принтере новые лапы

Хищницу спасли два неравнодушных водителя мусоровоза (подробности)