Выброшенный из окна пакет с водой вдребезги разбил стекла автомобиля в Иркутске

Неудачная шутка жильца одной из многоэтажек по улице Лермонтова, в Иркутске, едва не закончилась трагедией для владельца автомобиля Тойота Авенсис. Вечером он припарковал машину во дворе дома, вышел из салона и только успел отойти от седана на пару метров, как у него за спиной раздался громкий удар и во все стороны полетели куски стекла и брызги воды.

Фото: "Инцидент Иркутск"

Обернувшись, мужчина даже не сразу понял что произошло. Заднее стекло его машины вдребезги разлетелось на мелкие части. На багажнике лежал яркий порванный пакет, из которого стекали последние капли воды. Каким объемом был пакет и сколько литров воды в нем поместилось, неизвестно. Зато ясно одно, если бы он вылетел из окна на 2-3 секунды раньше и упал на хозяина автомобиля, для мужчины все могло бы закончиться плачевно. К счастью, в момент падения, который попал на камеры наружного наблюдения, в салоне авто не было ребенка в детском кресле.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/724786" frameborder="0"></iframe> Выброшенный из окна пакет с одой разбил стекла автомобиля в Иркутске.Видео: "ДТП 38RUS"

Пользователи соцсетей, куда попал ролик, выдвинули версию, что сбросить пакет с водой, ради шутки могли дети. А чтобы найти горе-шутников, посоветовали владельцу разбитой машины посмотреть видеозаписи с камер наблюдения, установленные на доме, а также пройтись по квартирам этого подъезда. Обращался ли в полицию, хозяин Тойоты Авенсис неизвестно. По словам автора поста в соцсетях, мужчина не местный и приехал в Иркутск из Красноярска.

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