Кроссовки на 4 миллиона: слитки золота в стельки спрятала сибирячка и отправилась в Китай

Очередная группа туристов в Поднебесную. Все держат в руках необъятные баулы, все торопятся, все нервничают. Но одна из собравшихся в Китай девушек явно переживает больше остальных, да еще и едва передвигает ноги. Почему?

-Девушка, пройдите на досмотр! - читинские таможенники решили внимательнее досмотреть туристку. Обнаружить золотые слитки удалось с помощью стационарного металлоискателя.

Несостоявшаяся контрабандистка долго отпираться не стала - бессмысленно. Как только она поняла, что слитки все равно найдут, сняла с себя тяжелые кроссовки. Под стельками обнаружилось 10 слитков золота общим весом в 1 870,27 граммов. То, что это в самом деле благородный металл стоимостью более 4 миллионов рублей, подтвердила экспертиза.

-Откуда золото? Родные оставили! В наследство.

Правда это или нет, сейчас непонятно. Ясно одно, и сама туристка этого не отрицает - слитки она хотела продать в Китае, где ей дали бы хорошую цену.

-Исполняющий обязанности заместителя начальника Читинской таможни Алексей Рожнов рассказал, что слитки изготовлены кустарным способом, - сообщает пресс-служба ведомства. - Промышленные пробы, как и документы, подтверждающие факт изготовления или приобретения изделий, отсутствовали. Вероятно, золото добыто незаконно. В Забайкальском крае много золотодобывающих предприятий, а также «черных» добытчиков.

Что касается предприимчивой туристки, то ей придется отвечать по закону, по статье за незаконное перемещение стратегически важных товаров и ресурсов.

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