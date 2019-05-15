2019-05-16T17:35:04+03:00
Происшествия

Украл золото, а вывезти не смог: почти 2 килограмма драгметаллов спрятал на работе житель Бодайбо

Теперь ему придется ответить за это по закону
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Украл золото, а вывезти не смог: почти 2 килограмма золота спрятал на работе житель Бодайбо .Украл золото, а вывезти не смог: почти 2 килограмма золота спрятал на работе житель Бодайбо .Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Проверки на золотодобывающих предприятиях одна за другой приводят к похожим результатам. Недавно стало известно о задержании одного работника прииска в Бурятии, который сделал тайник недалеко от места работы и несколько лет хранил там самородок. Мужчина периодически навещал место, где спрятал золото, но не забирал его. Понимал - вывезти не сможет, только любоваться. И вот - второе подобное преступление. На этот раз уже рабочий с горного рудника ссыпал помаленьку содержащий золото грунт в мешки. И хранил их там же - на работе. Конечно, оба они рассчитывали когда-нибудь воспользоваться неслыханным богатством.

- В составе золотосодержащего концентрата, который похитил житель Бодайбо с драги, находилось золото массой 1845,07 грамм, серебро массой 206,88 грамм, - сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области. - Общая стоимость драгоценных металлов - более 5 млн. рублей. Обвиняемый не успел распорядиться похищенным имуществом по своему усмотрению.

Несмотря на то, что, прельстившись золотом, вор не вывез его с предприятия, а только спрятал, за это придется ответить. Как за преступление, не доведенное до конца по не зависящим от него обстоятельствам. Дело передано в суд. Срок за незаконное хранение драгметаллов можно получить немалый.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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