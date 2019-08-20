Привела прямо к грибнику: лиса помогла сибирякам найти пропавшего в лесу пенсионера

Ушел по грибы и пропал - такие сводки ближе к осени в Сибири, увы, появляются довольно часто. Вот одна из историй - недавно двое пожилых мужчин отправились в лес возле деревни Столбова Иркутского района, и буквально через 20 минут один из них пропал. Вроде бы и лесок небольшой, а нет его нигде! Приятель пытался докричаться, но в ответ - тишина. Семья забила тревогу. Грибника начали искать.

- Оперативно собираемся и спешим к месту, где вошел в лес "потеряшка", - вспоминают волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» - Байкал в соцсетях. - Там уже собрались родственники, аварийно-спасательная служба, полиция с поисковой собакой. Ищем дедушку в перелеске и обширных полях с высокой травой.

Искали пожилого мужчину под Иркутском, в лесу и поле. Фото: страница поискового отряда "Лиза Алерт" - Байкал в соцсетях.

Лучше всего окрестности видно с воздуха, поэтому волонтеры запускают дрон. Но из-за дыма от лесных пожаров на видео, увы, ничего не разобрать. Пробуют сделать фотографии с высоты. Каждую картинку внимательно отсматривают – вдруг где-то виден силуэт человека? Тоже безрезультатно. Координатор в это время изучает карту, думая, куда отправлять поисковые группы. К ним робко подходят родственники пропавшего, с надеждой спрашивают: «Найдете?». Волонтеры отвечают: «Работаем!».

В лес стягивается все больше добровольцев и кинологов, желающих помочь найти грибника. Счет идет на минуты, нельзя ведь пожилому человеку долго оставаться на природе одному, в холоде, без еды и воды! Кто знает, как он себя в этот момент чувствует…

Лес прочесывают. Самая опасная точка – это так называемая «природная ловушка», крутой склон, примыкающий к реке Куда. Если пенсионер забрел именно туда, то выбраться ему будет непросто.

Отыскать грибника помогла удача.

- Практически из под ног "Лисы-1" (позывной пеших групп – прим.ред.) выскочила настоящая лесная рыжая красавица и, махнув хвостом, медленно и изящно побежала, - рассказывает один из волонтеров, Алексей Козейчук. - Еще тогда подумалось, что раз наш "тотем" с нами, то удача где-то рядом. И, как впоследствии выяснилось, она помчалась точно в ту сторону, где "Лиса-2", и нашла дедушку!

Радостная весть мигом облетела поисковиков. Грибник повредил ногу, но в целом чувствует себя неплохо. К нему в лес срочно отправили группу эвакуации, наготове бригада скорой помощи. Спасли!

- Мистика? – улыбаются волонтеры. - Нет, результат труда и опыта. Ну и, конечно, везение!

Ну а рыжая, как ни в чем ни бывало, убежала в лес.

Оказалось, что грибник повредил ногу в лесу под Иркутском. Фото: страница поискового отряда "Лиза Алерт" - Байкал в соцсетях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вытащила из-под колес и отнесла в лечебницу: иркутянка спасла попавшую под машину кошечку

Хвостатой сделали операцию, а теперь ее приютит ветеринар (подробности)

Спасли из огня: росгвардейцы вытащили из горящего дома в Бурятии двух школьников и их мать

Узнав, что в здании дети, Максим Филиппов и Виктор Нечаев без раздумий бросились на помощь (подробности)