Спасли из огня: росгвардейцы вытащили из горящего дома в Бурятии двух школьников и их мать

- В доме дети с мамой, они в западне! – кричали от бессилия соседи, глядя на деревянное строение, которое на глазах сжигало пламя. Что делать? Пожарные еще в пути. А в здание, у которого вот-вот рухнет крыша, войти никто не рискнул. Но только не сотрудники Росгвардии Максим Филиппов и Виктор Нечаев.

Но обо всем по порядку. Кяхта, Бурятия. Глубокой ночью в местном магазинчике сработала тревожная кнопка. На вызов приехали сотрудники вневедомственной охраны.

- Мы с напарником поехали проверить, что случилось, - вспоминает ту ночь старший прапорщик полиции Максим Филиппов. – Оказалось, сигналка сработала из-за пожара. По соседству горел двухквартирный дом. Мы тут же сообщили в полицию, вызвали пожарных. Но этим не ограничились, побежали на помощь.

От людей, которые стояли на улице, и узнали, что внутри дети. Выломали калитку, думали, может они в ограде. Но там был только глава семейства. Мужчина, видимо, успел выйти из дома, а вот его жена и ребятишки нет. Путь обратно был уже отрезан – и веранда, и дверь, и одно окно были объяты пламенем.

Пожар в дома, предположительно, случился из-за короткого замыкания электропроводки. Фото: страница Управления Росгвардии по Республике Бурятия в соцсетях.

Росгвардейцы оббежали дом и с другой стороны увидели… как возле второго окна

стоит мать с детьми. Школьники плакали, женщина громко кричала.

- Они так сильно испугались, что не догадались расколотить стекло и выбраться на улицу, - говорит сотрудник Росгвардии. - Мы с напарником тут же разбили окно железкой, вытащили раму и прыгнули в горящую комнату. Всего за три минуты вытащили из дома девочку, потом ее брата и маму.

Семья, к счастью, не успела надышаться угарным газом. Единственное - у женщины лицо было порезано осколками стекла. Спасенным вызвали скорую помощь, и передали их медикам.

- О том, что дом охвачен пламенем, некогда было размышлять. Я понимал только то, что нужно помочь людям, - улыбается Максим Филиппов. – Когда же всех эвакуировали и приехали пожарные, тогда и пришло осознание опасности. Признаюсь, трясло от пережитого стресса. Могли и задохнуться, и получить ожоги, потому что в комнате было очень жарко и дымно. Но когда спасали из огня семью, о себе не думали.

Сейчас родители с детьми живут у родственников. С ними все в порядке. А вот в доме предстоит сделать серьезный ремонт. Дознаватели предполагают, что причина ЧП в коротком замыкании электропроводки.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Вытащили пассажиров из автобуса

Полицейские заметили, что машина горит

Еще одна счастливая случайность или бдительность и неравнодушие?! Судите сами. В центре Улан-Удэ на днях прямо посреди бела дня загорелся маршрутный автобус. Огонь охватил машину где-то в районе моторного отсека. В салоне – полно пассажиров. Водитель неисправность не заметил, да и как тут сразу увидишь?! Но благо он стоял в этот момент на светофоре, а мимо проезжали полицейские.

- Первая мысль была - надо эвакуировать пассажиров, в автобусе находилось шесть или семь человек, - рассказывает «Комсомолке» один из их спасителей, капитан полиции Бато Дамбаев. – Мы подошли к водителю, сказали про огонь, попросили открыть салон. Люди вышли спокойно, без паники. А потом мы с напарником быстро принесли огнетушители. Медлить было нельзя: если бы огонь подобрался к бензобаку, случился бы взрыв.

Полицейские потушили автобус сами, еще до приезда спасателей. Так что пострадавших нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Полицейские, возвращаясь с дежурства, спасли женщину из горящей квартиры

Оперативники из Иркутской области Михаил Сурин и Иван Бабкин проезжали мимо, когда увидели в окне дома черный дым (подробности)

Мать с четырьмя детьми спасли на пожаре в Иркутске

Пожар произошел в доме по улице Автомобильная возле Кайской рощи (подробности)

Выжила чудом: в Иркутске пожарные спасли женщину, которая в панике спряталась от огня в подполье

Ее достали с помощью веревок и передали врачам (подробности)