Молюсь за эти регионы: Дима Билан посвятил песню и рисунок на теле пожарам в Сибири

Обугленные деревья и языки пламени. С таким рисунком на торсе появился на сцене «Новой волны» певец Дима Билан. В конце номера, в котором артист исполнял свой новый хит «Я тебя отвоюю», сцену озарило ярким светом, в этот момент Билан распахнул свой пиджак, и зрители увидели, что тело артиста оказалось разрисовано языками пламени и горящим лесом.

bilanofficial Дима Билан посвятил номер и рисунок на теле пожарам в Сибири

Что это было, победитель Евровидения 2008 сам объяснил поклонникам на своей страничке в инстаграме после выступления. Снеобычным боди-артом на теле Билан выступил не для того, чтобы эпатировать публику. Оказывается, он поддержал борьбу Сергея Зверева против пожаров в тайге. Король гламура все лето публикует в соцсетях снимки с плакатом #СпасиБайкал, и многие звезды уже его поддержали.

- Идея этого образа и боди-арта, как олицетворение пожаров в Сибири, - подписал свой пост Дима Билан. - Тема глобальных пожаров меня тронула до боли в душе. Я долго молчал и наконец, высказался об этом в музыке. И еще выскажусь в творчестве.

bilanofficial Видео номера Димы Билана, который он посвятил лесным пожарам в Сибири

И надо сказать, подействует. Буквально неделя-другая, и все пожары в Сибири потухнут. Сами собой. Потому что наступает осень, прохлада и дожди. Да, к слову, уже сейчас пламя отступает. Еще месяц назад в Иркутской области пылало 700 тысяч гектаров леса, сейчас догорает 2 тысячи га. У соседей, в Красноярском крае – та же история.

- Задал им вопрос: «Как там пожары?», - вспоминает в ИнстаграмеБилан встреченных им в Адлере красноярцев. - Уходят, слава богу начались дожди, - ответили они. Фух пусть будет так. Молюсь за регионы в которых такое случилось.

Из миллиона га горящего леса сейчас продолжает пылать 19,5 тысяч га. Пламя отступает каждый день. Напомним, к началу августа в общей сложности, в России горело 2,9 миллиона гектаров. В этих регионах, а также в Бурятии, был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Дым из Сибиря дошел даже до США и Канады.

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