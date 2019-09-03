2019-09-03T13:09:58+03:00
Наука

Загадочная сущность на фотографии жутко напугала сибирячку

Жительница Улан-Удэ случайно сделала снимок на мобильный телефон и ужаснулась
Любовь АРБАТСКАЯ
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Загадочная сущность на фотографии жутко напугала сибирячку. Фото: паблик «Бурятия. Аномальные и паранормальные явления» в соцсетях.Загадочная сущность на фотографии жутко напугала сибирячку. Фото: паблик «Бурятия. Аномальные и паранормальные явления» в соцсетях.
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- Возможно, так выглядит домовой дух по-настоящему, - оживленно обсуждают сибиряки пугающую фотографию в интернете.

Итак, жительница Улан-Удэ выложила в паблик «Бурятия. Аномальные и паранормальные явления» в соцсетях снимок, на котором запечатлена загадочная сущность. Конкретно, в кадр попало нечто, похожее на лохматую рыжую лапу с пятью пальцами. Изображение получилось смазанным и от этого еще более странным. Какое-либо животное угадать по картинке трудно, поэтому никто не сомневается в том, что это дело мистическое. Пользователи соцсетей бурно выдвигают свои версии, что же такое попало в кадр, и пытаются даже провести мини-расследование.

- Фото сделано на камеру мобильного телефона при случайном нажатии на кнопку, - рассказывает девушка. - Я сидела вечером на диване, дома была вся семья. Никаких посторонних звуков или ощущений присутствия не заметила.

- А насколько дом старый? Кто в нем жил? Никто ли в нем не умирал? И что находится в той комнате, из которой рука лезет? Дверь или зеркало в комнате или еще что? – забрасывают вопросами автора фотографии.

- Дом 2015 года, до нас в нем никто не жил, - охотно рассказывает женщина. - В квартире два больших зеркала, но в этой комнате их нет. Из животных у нас есть собака, той-терьер. Но в момент, когда было сделано фото, в комнате я была совсем одна. Это кухня, объединенная с гостиной.

- Ужас! Жуть! – только и восклицают сибиряки в комментариях под фото.

Сибирячка выложила даже характеристики мобильного телефона, на который сделан снимок, чтобы никто не сомневался – телефон новый, исправный. Хотя не исключено, что жуткий снимок - всего лишь сбой техники. Тем не менее, у пользователей соцсетей остается большой простор для фантазии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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