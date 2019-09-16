«Зарплата – не стимул работать мэром»: глава Саянска отдает часть своей зарплаты на помощь больным детям

- Ко мне приходили матери с просьбой помочь их больным детям, - вспоминает Олег Боровский. - Помню, у одного ребенка были проблемы со зрением, а другая девочка дышала через трубку в горле, нужна была операция. А как их поддержишь, где деньги взять? Бюджет на это не потратишь. А отказать я не смог. Перевел им свою зарплату. А потом узнаю – та девочка, которая едва дышала, выздоровела! Ей сделали операцию и она помогла.

Нет, мэр 40-тысячного Саянска Олег Боровский – не олигарх, если вы об этом.

Деньги и в его быту счет любят. Но и на зарплату мэра он не живет, у его семьи солидный бизнес.

- Поэтому я и решил, что это будет правильно – отдавать часть средств семьям с больными детьми, - говорит он. - Создал благотворительный фонд «Забота» и стал перечислять деньги туда. Жить становится легче и интереснее, когда выручаешь других…

А выручать приходилось многих. Вот Никита Амельченко – мировой парень. Учится в школе. С ним проводят индивидуальные занятия по математике, чтению, письму, труду и ИЗО.С удовольствием общается со сверстниками, занимается специальной физкультурой.

- А пять лет назад врачи не давали никаких положительных прогнозов, - рассказывает мама мальчика, Анна. - Шансов, что сын сможет развиваться, практически не было. И все же мы хватались за любую соломинку, боролись. Никите, страдающему ДЦП, тогда только что сделали операцию, и ему срочно требовалась недешевая реабилитация в Новосибирске. А это 120 тысяч рублей, кто даст? Тем более мы бы и не отдали – детей трое, а работает только муж. Я пошла к нашему мэру в последней надежде. Все боялась – откажет. Не отказал! Перевел через фонд свою зарплату, как я потом узнала. А как он радовался, что нашему мальчику стало лучше. Помог купить велотренажер для Никиты, оборудовать пандус на крыльце нашего дома, выделяет деньги на дорогие лекарства. Скоро обратимся к нему снова– нужны деньги на препараты, а еще мы собираемся везти сына на операцию в Сургут или Санкт-Петербург.

Деньги из зарплаты мэра спасали многие семьи в Саянске. За пять лет мэрства легендарный мэр Олег Боровский отправил уже 4,2 миллиона рублей на эти нужды. На последних выборах он снова победил. И продолжит отчислять деньги.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Как мэр Саянска справился с "Боярышником"

82,95% процентов голосов избирателей – уж не доказательство ли народной любви? На последних выборах Олег Боровский победил уверенно и во второй раз стал мэром Саянска. Отчего такое доверие к чиновнику? Чтобы объяснить, хватит буквально одного примера. Он первым покончил в своем городе с «Боярышником», от отравления которым в декабре 2016 в Иркутске погибли 76 человек. Просто собрал на разговор городских предпринимателей и попросил по-отечески не закупать и не продавать отраву. Мол, вы ж понимаете, для чего ее люди берут. Торговые руководители согласились, и паленый алкоголь исчез с прилавков раз и навсегда.