Экипаж тонущего на реке Лене теплохода спасли моряки проходившего мимо танкера

Ночью 13 сентября на реке Лена в Киренском районе произошло ЧП.

- Смотрите, баржа тонет! - поразился экипаж танкера «Байкал», который шел со стороны Усть-Кута в Ленск, что в Якутии.

Сначала они увидели две точечки на локаторе, но и не думали, что один из кораблей идет ко дну. А когда проходили мимо, то в темноте осветили судна лучами прожектора и ужаснулись. Одно из них - теплоход «Алимов» - сильно накренилось и вместе с баржей на глазах исчезало под водой. Капитан «Байкала» Денис Кутимский, ни минуты не раздумывая, скомандовал своему экипажу - на помощь! Они бросили якоря и спустили на реку спасательные лодки.

- Первая мысль была о том, что надо искать людей, поэтому мы старались действовать быстро и слаженно, - рассказывает судоводитель танкера «Байкал», устькутянин Денис Крамник. - Речники к тому моменту уже полтора часа терпели бедствие. Они насквозь промокли и замерзли, ведь в ту ночь на улице было очень холодно - всего минус 3 градуса. Так что на раздумья у нас времени не оставалось.

К счастью, всех членов экипажа успели спасти. Фото: ООО «Верхнеленское Речное Пароходство».

Четверых мужчин с корабля, который потонул уже больше, чем наполовину, спасители быстро перевезли на свой теплоход. Дали гостям сухую и теплую одежду, напоили их горячим чаем, так что никто даже простыть не успел. А потом накормили и уложили спать, чтобы те хоть немного отдохнули от пережитого стресса. Наутро члены экипажа «Алимова» двумя другими теплоходами добрались до берега.

Из-за чего тонула баржа? Те, кто были на палубе, говорят, что она вдруг дала течь. Пока бензин оставался, речники откачивали стремительно прибывающую воду помпой. Но когда топливо кончилось, баржа пошла ко дну. Не вычерпаешь же всю воду кружкой или ведром! Почему их не выручили товарищи с соседнего судна - неизвестно. К счастью, «Байкал» оказался рядом в нужный момент. Когда экипаж спасли, «Алимов» полностью ушел на дно Лены. Сами речники-герои говорят, что впервые в жизни снимали людей с тонущего судна, но относятся к этому скромно – говорят, просто сделали то, что должны были.