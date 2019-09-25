Названы причины отравления в православной гимназии Иркутска

Утро 24 сентября в православной женской гимназии Иркутска начиналось, как обычно. Ученицы дружно позавтракали, пошли на занятия. После учебы всей гурьбой сходили на обед, а потом - гулять, греться на осеннем солнышке. И тут вдруг несколько девочек почувствовали себя нехорошо. Их внезапно затошнило, заболели животы. Перепуганные учителя, не раздумывая, вызвали скорую помощь и позвонили родителям. Каковы же причины отравления в православной гимназии Иркутска?

- По телефону мне сообщили, что в православной гимназии - массовое отравление, - рассказывает иркутянка Галина Солонина. - Конечно, я заволновалась, у меня ведь там учатся две дочери - во втором и в 11 классе. Оказалось, что у младшей тоже «скрутило» животик и ее вместе с другими повезли в инфекционную больницу. Я сразу помчалась туда! К счастью, когда я приехала, врачи успокоили: с малышкой все в порядке. Может быть, она просто увидела всеобщую панику и от волнения тоже ощутила неприятные симптомы. В общем, нас отпустили домой. Но на всякий случай у дочки взяли анализы и прописали ей лечение – лишним не будет.

Но, увы, так повезло не всем. В региональном минздраве рассказали, что недомогание в тот день почувствовали 24 ученицы в возрасте от 7 до 16 лет.

- 10 девочек лежат в областной инфекционной клинической больнице с диагнозом «пищевое отравление», - рассказывают в министерстве здравоохранения Иркутской области. - Изначально были данные, что пятеро из них находятся в тяжелом состоянии. Однако, по сведениям на 25 сентября, состояние всех пострадавших детей стабилизировалось. Оно оценивается как средней степени тяжести.

Столовую в православной гимназии временно закрыли.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Мою дочь в тот день буквально на руках выносили из гимназии, так плохо ей стало, - поделилась мама одной из пострадавших девочек Наталья. - Она до сих пор в больнице, у нее все еще слабость и высокая температура. Но главное, что моей девочке уже лучше, хоть тошнота прошла. Сейчас лечимся и ждем результаты анализов, чтобы понять, чем же она отравилась.

Возможно, виной всему - пирожные с безе и сахарной посыпкой, которые ученицы гимназии кушали на завтрак. Так предполагают в минздраве Приангарья и в самой гимназии. Но пока это только версия, точные причины отравления отравления в православной гимназии Иркутска выясняются.

- Сложно сказать, пирожные были некачественные или какое-то другое блюдо, - говорит Наталья. - Моя дочь кушала этот десерт, но ничего подозрительного на вкус не заметила. Тем более, насколько я знаю, заболели и те девочки, которые не ели сладкое.

И наоборот, не все ученицы из тех, кто попробовал лакомство, заболели. Так что встревоженные родители обдумывают все варианты. А что, если дети отравились вообще вне стен гимназии?

- За день до этого ученицы ездили на праздник в Тальцы, - вспоминает Галина Солонина. - Они брали с собой еду из дома, не исключено, что кто-то кушал грязными руками. Может быть, дело в этом, кто знает.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/734103" frameborder="0"></iframe> Отравление в гимназии Иркутска: комментарий специалиста.Видео: "ТиВиСи".

Для того чтобы выяснить конкретные причины отравления в православной женской гимназии, специалисты регионального Управления Роспотребнадзора проводят эпидемиологическое расследование. И кое-какие результаты уже есть. Предварительные причины отравления в православной гимназии Иркутска названы.

- Предварительно, в пищеблоке нарушались правила хранения продуктов и готовки блюд, а также плохо проводилась уборка, - рассказывают в ведомстве.

К слову, столовая в гимназии частная. Индивидуальный предприниматель, арендующий место, полностью отвечает за привоз продуктов и готовку.

- Теперь предпринимателю грозит административная ответственность, уже составлен протокол, - добавляют в региональном Управлении Роспотребнадзора. - Возможно, суд приостановит работу столовой. В любом случае, все нарушения должны устранить. Сейчас в пищеблоке проводится дезинфекция, чтобы больше никто не заболел, а за учениками и сотрудниками гимназии, на всякий случай, наблюдают врачи.

Разумеется, в столовой пока никто не питается.

- Ее закрыли на семь дней, - пояснил директор православной женской гимназии Александр Беломестных. - Из-за этого учеба у нас проходит в сокращенном режиме, каждое занятие длится 30 минут.

СК, тем временем, начал доследственную проверку по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Следователи изучают документы о деятельности гимназии, а также опрашивают учеников и персонал. После всех проверок будут названы точные причины отравления в православной гимназии Иркутска.

«Комсомолка» продолжает следить за развитием событий.