"Ваша дочь в розыске за долги, заплатите по-хорошему": коллекторов из Иркутска оштрафовали на 400 тысяч за звонки заемщикам

- Ваша дочь в розыске за долги, будьте добры заплатить по-хорошему! - звучал в трубке грубый мужской голос. - Или мы приедем и лично выбьем из вас деньги.

Такими звонками иркутские коллекторы неделю донимали родителей 24-летней Виктории из Краснодара, а еще мужа и ее саму. Девушка взяла у них в долг шесть тысяч рублей, но вернуть никак не могла - сначала потеряла работу, а потом тяжело заболела.

- Поскольку я уже два года беру в долг у этой компании через интернет, надеялась, что смогу договориться: просила уменьшить процент по «просрочке», объясняла, что воспитываю маленького ребенка, - рассказывает девушка. - Но в первый же день мне накрутили пять тысяч рублей сверх займа. С каждым днем сумма росла, и в итоге с меня трясли уже 40 тысяч. Я в любом случае вернула бы все деньги, но как они измучили меня и всю мою семью!

Каждый день коллекторы набирали номера Виктории и ее близких по пять раз подряд, а за неделю - больше 20! Хотя норма, установленная законом для вышибал - не больше одного звонка в сутки и двух в неделю. Телефон разрывался даже ночью. Больше всего девушка боялась, что коллекторы побеспокоят ее бабушку и деда, мало ли что может случиться с пожилыми людьми от волнения.

- После назойливых звонков мне самой стало плохо: так подскочило давление, что пришлось вызывать скорую помощь, - рассказывает Виктория.

И так коллекторы из Иркутска мучили еще одну жертву. Не терпеть же звонки и угрозы просто так! Они обратились в Управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области. Специалисты подтвердили - вышибалы действительно нарушили закон.

- Суд оштрафовал организацию по выдаче микрозаймов дважды на 200 тысяч рублей, в общем счете - на 400 тысяч, - рассказывают в пресс-службе УФССП России по Иркутской области. - Решение вступило в силу, деньги выплачены.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Вышибал из Бурятии оштрафовали на 50 тысяч рублей

- Мне коллекторы тоже оборвали телефон, требовали вернуть деньги, которые я даже не брала! – удивляется жительница Бурятии.

Детализация звонков подтвердила ее слова. Коллекторы связались с сибирячкой 10 раз за месяц, хотя законная норма – восемь. Они попытались было оправдаться, что все законно. Якобы сибирячка в этой ситуации - «третье лицо», то есть ей можно смело звонить, если сам должник возвращать заем не собирается. Но, судя по документам, она вообще не соглашалась сотрудничать с агентством.

- Теперь коллекторы выплатят штраф в 50 тысяч рублей, - говорят в УФССП по республике Бурятия.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Что не запрещено в отношении должников

• В paбoчиe дни коллекторы могут встречаться с заемщиком, звонить и присылать смс-сообщения, но только c 8 дo 22 часов. В выxoдныe и пpaздничные дни – c 9 дo 20 часов. Звонить по ночам - незаконно!

• Встречаться с должником допустимо раз в неделю, звонить не чаще, чем один раз в сутки, два раза в неделю, восемь - в месяц. Смс-ки можно посылать дважды в день, четырежды в неделю и 16 раз в месяц. Если телефон разрывается от звонков и сообщений, это повод сообщить в службу судебных приставов.

• Недопустимо морально давить на заемщика, угрожать ему и близким, портить его вещи и, тем более, применять физическую силу.