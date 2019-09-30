14 новых дорожных камер установят на трассах в Иркутской области

Не лихачить, не обгонять, на «встречку» не вылетать, по обочине не ездить. Вроде бы простые правила, а сколько аварий случается из-за того, что водители их не соблюдают. Поэтому в самых опасных точках, где часто разбиваются автомобилисты, дорожники и сотрудники ГИБДД размещают видеофиксаторы.

В этом году на федеральных магистралях в Иркутской области уже установили 10 «ящиков» с видеонаблюдением: шесть - на трассе Р-258 «Байкал» в районе Култука, Слюдянки, Утулика, Солзана, Мурино и Новоснежной, четыре - на Р-255 «Сибирь» в Ангарском, Усольском, Зиминском и Тулунском районах.

До конца декабря в регионе запустят еще 14 дорожных камер. Итак, где конкретно нужно будет сбрасывать скорость, чтобы потом не получать «письма счастья»? Четыре новые камеры появятся на автодороге А-331 «Вилюй» в Братске. Две – на трассе Р-255 «Сибирь» в Иркутском районе. Еще по одной - на обходе Иркутска, в Саянске и Нижнеудинске. Также «всевидящее око» разместят в Ангарском, Зиминском и Усольском районах, и на Р-258 «Байкал» в Слюдянском и Шелеховском районах. Так что от контроля и штрафов нарушителям никуда не деться.

- Планируется, что к 2021 году на федеральных трассах Иркутской области, которые находятся в нашем ведении, будет работать уже 37 комплексов фотовидеофиксации, - рассказывают в ФКУ «Упрдор Прибайкалье».

Надо сказать, камеры, действительно, помогают поддерживать порядок на магистралях. В прошлом году в точках, где висят ящики, нарушений стало на 40% меньше, чем раньше! То есть и аварии происходят реже.

- А в нескольких точках ДТП вообще прекратились, - добавили в ГУ МВД по Иркутской области.

Сейчас в регионе размещен 121 «ящик» с видеонаблюдением, но около половины еще не запущены. Конкретно, в Иркутске работает 28 камер, еще 11 штук - в Иркутском районе.

Напомним, узнать, где спрятано ближайшее «всевидящее око» можно на официальном сайте ГИБДД. Открываем раздел «Комплексы фотовидеофиксации на дорогах», выбираем наш регион, а потом конкретный город или район. На карте отобразятся все комплексы, которые следят за лихачами.