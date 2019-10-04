2019-10-04T13:59:19+03:00
Экономика

Цены на продукты в Сибири: самое дорогое сливочное масло - в Иркутске, а яйца - в Новосибирске

Специалисты Томскстата сравнили стоимость продуктов в разных городах Сибири
Любовь АРБАТСКАЯ
Поделиться:
Цены на продукты в Сибири: самое дорогое сливочное масло - в Иркутске, а яйца - в НовосибирскеЦены на продукты в Сибири: самое дорогое сливочное масло - в Иркутске, а яйца - в НовосибирскеФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Ценники в супермаркетах меняются практически каждый день. Сколько взять с собой денег, чтобы купить вкусненького к ужину? Не рассчитаешь. Купюры летят, только свист стоит. И так не только у нас. Специалисты Томскстата подсчитали, сколько стоят основные продукты в крупных городах Сибири. Оказалось, что в нашем городе цены на ряд позиций выше, чем у соседей.

- Так, в Иркутске сейчас самое дорогое сливочное масло - 594,20 рубля, сметана - 284,14, охлажденные и мороженые куры - 192,75, и картофель - 28,16, - приводят данные эксперты. - Стоимость белого хлеба, гречки и говядины сильнее всего бьет по карману в Красноярске (63,07, 44,35 и 357,97 рубля соответственно), а ржаных булочек и яиц - в Новосибирске (76,48 рубля за булку и 60,67 - за десяток яиц). Томск отличился наибольшей ценой за кило вареной колбасы - 342,16 рубля, а Кызыл - за литр молока - 64,97. Зато магазины в Кемерове, Барнауле, Омске, наоборот, радуют покупателей: продукты там дешевле, чем в других сибирских городах.

Цены на продукты в Сибири разнятся. Фото: Алла ОВЧИННИКОВА.

Цены на продукты в Сибири разнятся. Фото: Алла ОВЧИННИКОВА.

Ну, а теперь конкретнее о ценах в Иркутске. К осени заметно прибавили в стоимости апельсины (на 6% за август), яйца, пшенка и замороженные овощи (на 5%), сливочное масло и чеснок (на 3%). Так что любителям блюд из этих продуктов - ну, например, омлетов и каш, - теперь приходится раскошеливаться. А еще на 1-2% подорожали куры, сосиски, сардельки, мясные консервы и рыба (соленая и мороженая).

Зато хорошие новости для вегетарианцев: до 40% подешевели свежие овощи. Оно и понятно – урожаи давно собраны, товара на прилавках в избытке. Так что можно не отказывать себе в свежих салатах из помидоров, огурцов, капусты, запастись на зиму картофелем, луком, свеклой и морковью. А еще побаловать себя спелым виноградом, пока он тоже недорогой.

Везет и сладкоежкам: сахар в нашем городе хоть и самый дорогой в Сибири, но постепенно цена падает, как и на какао и творожные сырки. Новость на радость кофеманам – на бодрящем напитке в растворимом виде тоже теперь получится сэкономить.

- Кроме того, на 1-2% подешевело мясо индейки, кисломолочные продукты и гречка, - рассказывают в Иркутскстате. - А вот подсолнечное масло, молоко, сгущенка, сухофрукты, ржаной хлеб и вино, наоборот, влетят в копеечку.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Надежда ГРОШЕВА, декан Сибирско-Американского факультета ИГУ

"Дороже, потому что качественнее"

Цены напрямую зависят от качества товара. Например, в Иркутске продаются замороженные куры, масло и сметана известных местных брендов. Покупатель уверен в том, что эти продукты вкусные и натуральные, поэтому готов покупать. Пусть они и стоят недешево. Возможно, при подсчете цен в других городах, специалисты выбирали продукты малоизвестных марок, на которые ценник, соответственно, ниже.

Что касается сахара, логично, что в Иркутске он дороже, чем в других сибирских городах, и тем более на Алтае. Это вопрос логистики – в нашем регионе сахар не производят, и за перевозку приходится доплачивать. Тоже самое и с картофелем. Иркутская область – не сельскохозяйственный регион, поэтому и местный картофель в цене, и импортный, китайский тоже.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Дорожает мебель и осенняя одежда

А что насчет одежды и обуви? Увы, тоже дорожают. Логично, что к осени поднялись цены на сапоги и ботинки, зонты, ветровки и брюки. Хоть и стоят солнечные деньки, но по утрам уже подмораживает, да и дожди бывают. Вот эти вещи и раскупают.

Также в Иркутске повысилась стоимость мебели: диванов, шкафов, кухонных столов. Тоже, в принципе, объяснимо. Если летом многие сибиряки переезжали в новые квартиры и дома, то сейчас вовсю обустраивают семейное гнездышко.

Новые отечественные легковые авто - также в списке того, на что цены пошли на взлет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Бурятии обманутый муж убил любовника жены и покончил с собой
Убил друзей, тела спрятал в багажнике машины:жителя Братска обвинили в двойном убийстве
Губернатор Иркутской области посетил Нижнеудинск
Сергей Левченко: Обращения пострадавших от наводнения рассматриваются незамедлительно
Подписка на «Комсомолку» по специальной выгодной цене с 3 по 13 октября
Погоня закончилась стрельбой: пьяного водителя, угрожающего ножом, ранил сотрудник ДПС Бурятии
Пострадавшим от наводнения в Иркутской области выдано пять тысяч сертификатов на новое жилье
Более 200 молодых учителей пополнили школы Иркутска
Почти три года колонии за неуплату алиментов получила жительница Улан-Удэ
Десять тысяч за авто: в Иркутске лихач выплатил штрафы, чтобы не лишиться своей "ласточки"
В подтопленных территориях Иркутской области капремонт домов завершат до конца ноября
В Тулуне строительство новых жилых районов идет по графику
Перестрелка в Черемхово: две компании выясняли отношения возле шиномонтажки
ВХЛ: ангарский «Ермак» проиграл в гостях московской «Звезде»
Беременная женщина попала под трамвай в Улан-Удэ
Завернула в пакет и оставила на улице: мать будут судить за убийство младенца в Иркутской области
Спортсмены из Братска завоевали три медали на первенстве России по панкратиону
Всемирная ночь наблюдений Луны пройдет в Иркутской области
Началось берегоукрепление рек в Иркутской области после наводнения
Необходимость изменения подхода к финансированию Иркутска обсудили депутаты Заксобрания и городской думы
Вагон с контейнерами сошел с рельсов в Слюдянском районе
Суд дал год условно пенсионеру из Улан-Удэ за кражу киоска
Проезд по переулку 8 Марта закрыли в Иркутске
Из-за пьяного пассажира задержали авиарейс «Улан-Удэ - Москва»
Чистка зубов Air Flow в Иркутске: как сохранить здоровые зубы и голливудскую улыбку
Полицейские пресекли межрегиональный канал поставки наркотиков в Иркутскую область
В Улан-Удэ адвокат обманом выманивала у заключенного 2 миллиона рублей
В Бурятии девушка вонзила нож в шею парня из-за безответной любви