Цены на продукты в Сибири: самое дорогое сливочное масло - в Иркутске, а яйца - в Новосибирске

Ценники в супермаркетах меняются практически каждый день. Сколько взять с собой денег, чтобы купить вкусненького к ужину? Не рассчитаешь. Купюры летят, только свист стоит. И так не только у нас. Специалисты Томскстата подсчитали, сколько стоят основные продукты в крупных городах Сибири. Оказалось, что в нашем городе цены на ряд позиций выше, чем у соседей.

- Так, в Иркутске сейчас самое дорогое сливочное масло - 594,20 рубля, сметана - 284,14, охлажденные и мороженые куры - 192,75, и картофель - 28,16, - приводят данные эксперты. - Стоимость белого хлеба, гречки и говядины сильнее всего бьет по карману в Красноярске (63,07, 44,35 и 357,97 рубля соответственно), а ржаных булочек и яиц - в Новосибирске (76,48 рубля за булку и 60,67 - за десяток яиц). Томск отличился наибольшей ценой за кило вареной колбасы - 342,16 рубля, а Кызыл - за литр молока - 64,97. Зато магазины в Кемерове, Барнауле, Омске, наоборот, радуют покупателей: продукты там дешевле, чем в других сибирских городах.

Цены на продукты в Сибири разнятся. Фото: Алла ОВЧИННИКОВА.

Ну, а теперь конкретнее о ценах в Иркутске. К осени заметно прибавили в стоимости апельсины (на 6% за август), яйца, пшенка и замороженные овощи (на 5%), сливочное масло и чеснок (на 3%). Так что любителям блюд из этих продуктов - ну, например, омлетов и каш, - теперь приходится раскошеливаться. А еще на 1-2% подорожали куры, сосиски, сардельки, мясные консервы и рыба (соленая и мороженая).

Зато хорошие новости для вегетарианцев: до 40% подешевели свежие овощи. Оно и понятно – урожаи давно собраны, товара на прилавках в избытке. Так что можно не отказывать себе в свежих салатах из помидоров, огурцов, капусты, запастись на зиму картофелем, луком, свеклой и морковью. А еще побаловать себя спелым виноградом, пока он тоже недорогой.

Везет и сладкоежкам: сахар в нашем городе хоть и самый дорогой в Сибири, но постепенно цена падает, как и на какао и творожные сырки. Новость на радость кофеманам – на бодрящем напитке в растворимом виде тоже теперь получится сэкономить.

- Кроме того, на 1-2% подешевело мясо индейки, кисломолочные продукты и гречка, - рассказывают в Иркутскстате. - А вот подсолнечное масло, молоко, сгущенка, сухофрукты, ржаной хлеб и вино, наоборот, влетят в копеечку.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Надежда ГРОШЕВА, декан Сибирско-Американского факультета ИГУ

"Дороже, потому что качественнее"

Цены напрямую зависят от качества товара. Например, в Иркутске продаются замороженные куры, масло и сметана известных местных брендов. Покупатель уверен в том, что эти продукты вкусные и натуральные, поэтому готов покупать. Пусть они и стоят недешево. Возможно, при подсчете цен в других городах, специалисты выбирали продукты малоизвестных марок, на которые ценник, соответственно, ниже.

Что касается сахара, логично, что в Иркутске он дороже, чем в других сибирских городах, и тем более на Алтае. Это вопрос логистики – в нашем регионе сахар не производят, и за перевозку приходится доплачивать. Тоже самое и с картофелем. Иркутская область – не сельскохозяйственный регион, поэтому и местный картофель в цене, и импортный, китайский тоже.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Дорожает мебель и осенняя одежда

А что насчет одежды и обуви? Увы, тоже дорожают. Логично, что к осени поднялись цены на сапоги и ботинки, зонты, ветровки и брюки. Хоть и стоят солнечные деньки, но по утрам уже подмораживает, да и дожди бывают. Вот эти вещи и раскупают.

Также в Иркутске повысилась стоимость мебели: диванов, шкафов, кухонных столов. Тоже, в принципе, объяснимо. Если летом многие сибиряки переезжали в новые квартиры и дома, то сейчас вовсю обустраивают семейное гнездышко.

Новые отечественные легковые авто - также в списке того, на что цены пошли на взлет.