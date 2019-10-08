НИИ клинической медицины: поздравляем ИГМУ с юбилеем

ИГМУ отмечает юбилей. Уже 100 лет в его стенах готовят врачей для всей Восточной Сибири. За эти годы дипломы вуза получили около 50 тысяч специалистов всех областей медицины. В аудиториях и на кафедрах вуза под руководством опытных профессоров постигали азы медицинской науки те, кто сегодня отдает все свои силы борьбе с недугами, возвращению жителям Иркутской области здоровья.

С особой благодарностью вспоминают родной вуз и студенческие годы специалисты одного из ведущих медицинских центров Иркутска - НИИ клинической медицины. В НИИ по праву гордятся своим коллективом, уровнем подготовки персонала и говорят спасибо альма-матер.

Хирургом решил стать еще на первом курсе

Да, именно так. В конце 1990-х, оканчивая школу, ребята из Ангарска отправились в Иркутск. Им хотелось увидеть вузы, посмотреть на студентов и уже окончательно убедиться в правильности своего выбора. Андрей Травников был почти уверен, что станет архитектором, будет строить большие города, но… дорогу перешел медицинский вуз.

Андрей Игоревич Травников, хирург НИИ клинической медицины

- Я побывал в мединституте, увидел профессоров, студентов и понял: мне только в медицину, - рассказывает сегодня Андрей Игоревич Травников, известный врач, хирург НИИ клинической медицины. - Учиться было, конечно, непросто, но интересно, очень интересно! Мы были исключительно преданы делу, постигали науку с азартом, дружили.

Уже после первого курса Андрей Травников знал - его дело хирургия. Поэтому кроме основного обучения успевал заниматься в профильных кружках по оперативной и госпитальной хирургии.

- Здесь студенты изучают реальные случаи, вникают в особенности будущей работы, делают доклады, - рассказывает он. - А уже с третьего курса занятия хирургией идут на операционном столе. Подготовка в медицинском вузе фундаментальная. А иначе никак! Достаточно сказать, что из 150 - 160 выпускников, получивших дипломы вместе со мной, большинство и сейчас работает по специальности. И люди не просто работают, а достигли больших успехов!

Сам Андрей Игоревич Травников за годы стал известным хирургом. Сразу после окончания вуза в 2005 году попал в отделение торакальной хирургии областной клинической больницы, где делают операции на легких, желудке, пищеводе, щитовидной железе. И даже после того как в 2013 году ушел в НИИ клинической медицины, где делает операции по устранению варикоза, не бросил родное отделение - дежурит и там.

- Я исключительно благодарен коллегам, моим учителям в медицине - Евгению Васильевичу Нечаеву, Валерию Николаевичу Махутову, Моисею Борисовичу Скворцову, Олегу Михайловичу Александрову, Елене Алексеевне Ильичевой, - говорит он. - Я пришел в отделение начинающим врачом, они меня учили, многое в меня вкладывали. А сейчас уже я даю советы коллегам.

Преемственность поколений в здравоохранении, обучение на практике - это та основа медицинского образования в Иркутске, которое закладывается у будущих медиков с университетской скамьи.

Хотела стать гинекологом, но увлеклась эндокринологией

- Поступая в мединститут, я и не сомневалась, что стану гинекологом, - улыбается ведущий эндокринолог НИИ клинической медицины Ирина Кошикова. - А как же иначе, у меня вся семья врачи. Мама и старшая сестра занимаются здоровьем женщин. И я бы пошла по их стопам, если бы не Лариса Юрьевна Хамнуева. Талантливый врач и яркий педагог, она долгие годы была заведующей кафедрой эндокринологии в нашем вузе и очень многим дала путь в профессию. Вот и я поддалась ее влиянию - попала на пятом курсе к ней, да и осталась надолго.

Ирина Кошикова, ведущий эндокринолог НИИ клинической медицины

После окончания вуза Ирина Кошикова, уже, конечно, Ирина Николаевна, четыре года проработала вместе со своим педагогом на одной кафедре. Уже сама передавала знания студентам, зажигала в них огонь и жажду нового.

- Лариса Юрьевна научила меня много читать и много работать, - продолжает Ирина Кошикова. - Это основа профессии. Параллельно я работала врачом в отделении эндокринологии ОКБ. Это целая школа в профессии.

Последние пять лет Ирина Николаевна Кошикова принимает пациентов в НИИ клинической медицины как эндокринолог и как терапевт. Больные сахарным диабетом, люди с проблемами щитовидной и паращитовидной железы, с остеопорозом идут к ней за советом и помощью. Доктор Кошикова старается быть максимально внимательной к людям, помогая им в борьбе с болезнями века.

Кстати, у нее уже и смена подрастает. Старшая дочка (а вы сомневались?) твердо намерена поступить в медицинский университет, который стал альма-матер для нескольких поколений врачей из этой семьи. Девочку можно понять: мама доктор, папа доктор, бабушка и дедушка тоже врачи. В добрый путь! Пусть будет в Иркутске больше хороших специалистов - врачей.

Мы выросли у мамы в поликлинике

- Мама у меня доктор, физиотерапевт, - рассказывает врач Александр Гольчик. - И она, кстати, тоже выпускница нашего Иркутского мединститута. Как вы думаете, где мы с братом провели детство? Правильно! С первого класса мы пропадали у нее в боханской поликлинике, делали там домашнее задание и потом бежали играть на улицу. Как и многие «медицинские» дети, уже тогда не сомневались, что будем докторами.

Александр Гольчик, заведующий отделением центра амбулаторного диализа НИИ клинической медицины

Правда, если у старшего из братьев путь в мединститут был прямой, сразу после школьного выпускного, то Александр, недобрав при поступлении баллов, отправился в медицинский колледж. Второй раз он штурмовал вуз уже с красным дипломом по специальности «акушер». Поступил.

- Начались студенческие годы, веселые, насыщенные, - продолжает Александр. - Мы много учились и весело отдыхали. Я все годы был старостой группы. Старший брат после четвертого курса перевелся в Томскую военную академию. Сейчас он подполковник медицинской службы и начмед военного госпиталя. Я задумывался о том, чтобы пойти по его стопам. Подготовил все необходимые документы и уже ждал вызова, но в планы вмешалась любовь. В это время я встретил свою будущую жену.

К моменту окончания ИГМУ, в 2008 году, Александр уже знал, где будет работать: врачом-анестезиологом в отделении гемодиализа ОКБ. Пришел туда еще студентом в качестве медбрата. Работоспособность и тяга к знаниям сразу заставили говорить о нем, как о перспективном враче. Одновременно с дипломом он получил и предложение серьезной работы.

Последние несколько лет Александр Гольчик - заведующий отделением центра амбулаторного диализа НИИ клинической медицины.

Уважаемые преподаватели, дорогие коллеги!

Вся медицинская общественность Иркутска отмечает 100-летие ИГМУ. Примите глубочайшие искренние поздравления с юбилеем вуза, который является колыбелью иркутской врачебной науки. Желаем вам дальнейших достижений на благо всей страны, на благо России. ИГМУ по праву можно назвать ведущим медицинским вузом Восточной Сибири.

Практически все сотрудники НИИ клинической медицины Иркутска, который в эти же дни отмечает 10-летие своей деятельности, - выпускники альма-матер. Благодаря глубоким знаниям, полученным в вузе, сохраняя верность его традициям, наши доктора делают все для сохранения здоровья своих пациентов. С праздником вас еще раз, мира и процветания!

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Отделение флебологии http://irmed.ru/?yclid=1702515463810742736

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