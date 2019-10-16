2019-10-16T12:12:01+03:00
Происшествия

Двое рабочих погибли при обвале грунта в Ленинском районе Иркутска

По предварительной информации, мужчины меняли трубы
Любовь АРБАТСКАЯ
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Двое рабочих погибли при обвале грунта в Ленинском районе ИркутскаДвое рабочих погибли при обвале грунта в Ленинском районе ИркутскаФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Трагедия случилась днем 16 октября в Иркутске. Двое мужчин погибли на улице Главная Кировская в Ленинском районе. Как это произошло?

- Произошел обвал грунта, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области. - Следователи сейчас работают на месте случившегося. Подробности и причины станут известны позже.

Как выяснилось, мужчины в возрасте 41 и 43 лет погибли при ремонте земляного канала. Очевидно, их засыпало землей. Они являлись работниками одного из местных предприятий.

Началась доследственная проверка по статье "Нарушение требований охраны труда".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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