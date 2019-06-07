СЕГОДНЯ 07:37 2019-06-07T07:37:08+03:00

Двое лесорубов погибли при взрыве газового баллона в Иркутской области. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Еще троих пострадавших увезли в больницу

Изменить размер текста: A A

Пять человек пострадали при взрыве газового баллона в Братском районе. ЧП произошло на стоянке лесорубов, работавших недалеко от села Тангуй.

- Погибли двое мужчин, их личности сейчас устанавливаются, - рассказали в пресс-службе межмуниципального управления МВД России «Братское». – Еще троих пострадавших отвезли в районную больницу.

Обстоятельства, которые привели к детонации газового баллона еще уточняются, полицейские проводят доследственную проверку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Из-за сухой грозы загорелся лес в Нижнеудинском районе Иркутской области. Один пожар в Тайшетском районе потушен. (подробности).

Два человека погибли в ДТП на трассе Шелехов-Ангарск в Иркутской области. Обстоятельства аварии сейчас выясняют сотрудники ГИБДД. (подробности).

Разборки на кладбище: в Ангарске разыскивают мужчину, стрелявшего в смотрителя погоста. Никто не пострадал. (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU