2019-06-07T07:37:08+03:00
Общество

Двое лесорубов погибли при взрыве газового баллона в Иркутской области

Еще троих пострадавших увезли в больницу
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Двое лесорубов погибли при взрыве газового баллона в Иркутской области.Двое лесорубов погибли при взрыве газового баллона в Иркутской области.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Пять человек пострадали при взрыве газового баллона в Братском районе. ЧП произошло на стоянке лесорубов, работавших недалеко от села Тангуй.

- Погибли двое мужчин, их личности сейчас устанавливаются, - рассказали в пресс-службе межмуниципального управления МВД России «Братское». – Еще троих пострадавших отвезли в районную больницу.

Обстоятельства, которые привели к детонации газового баллона еще уточняются, полицейские проводят доследственную проверку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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