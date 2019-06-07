Двое лесорубов погибли при взрыве газового баллона в Иркутской области
Пять человек пострадали при взрыве газового баллона в Братском районе. ЧП произошло на стоянке лесорубов, работавших недалеко от села Тангуй.
- Погибли двое мужчин, их личности сейчас устанавливаются, - рассказали в пресс-службе межмуниципального управления МВД России «Братское». – Еще троих пострадавших отвезли в районную больницу.
Обстоятельства, которые привели к детонации газового баллона еще уточняются, полицейские проводят доследственную проверку.
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ИСТОЧНИК KP.RU