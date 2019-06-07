Из-за сухой грозы загорелся лес в Нижнеудинском районе Иркутской области
В Приангарье продолжается борьба с лесными пожарами. За сутки в области потушили крупный лесной пожар в Тайшетском районе. Его площадь была 120 га. В локализованном состоянии 7 июня остаются еще два возгорания в Усольском и Тайшетском районах, общая площадь 31,5 га.
- Из-за сухой грозы загорелся лес в Нижнеудинском районе, - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. - На тушение этого пожара заброшены пожарные-десантники.
Еще один очаг возгорания появился в Чунском районе, причина пожара - переход огня в лесной фонд с земель иного назначения.
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ИСТОЧНИК KP.RU