2019-06-07T05:10:21+03:00
Общество

Из-за сухой грозы загорелся лес в Нижнеудинском районе Иркутской области

Один пожар в Тайшетском районе потушен
Мария КНЯЗЕВА
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Из-за сухой грозы загорелся лес в Нижнеудинском районе Иркутской областиИз-за сухой грозы загорелся лес в Нижнеудинском районе Иркутской областиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Приангарье продолжается борьба с лесными пожарами. За сутки в области потушили крупный лесной пожар в Тайшетском районе. Его площадь была 120 га. В локализованном состоянии 7 июня остаются еще два возгорания в Усольском и Тайшетском районах, общая площадь 31,5 га.

- Из-за сухой грозы загорелся лес в Нижнеудинском районе, - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. - На тушение этого пожара заброшены пожарные-десантники.

Еще один очаг возгорания появился в Чунском районе, причина пожара - переход огня в лесной фонд с земель иного назначения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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