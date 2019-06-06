Разборки на кладбище: в Ангарске разыскивают мужчину, стрелявшего в смотрителя погоста

СЕГОДНЯ 17:02 2019-06-06T17:05:56+03:00

Разборки на кладбище: неизвестный стрелял из оружия в смотрителя погоста в Ангарске Фото: Виктория МИНАЕВА

Изменить размер текста: A A

На Ангарском городском кладбище произошел конфликт между смотрительницей погоста и одним из жителей города. Обычно тихое место переполошил звук выстрела, который раздался в здании администрации некрополя.

- По предварительной версии, неизвестный мужчина выстрелил в сторону смотрительницы погоста, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Никто не пострадал.

На месте происшествия работаю полицейские. Они восстанавливают картину случившегося и изучают все детали. Также оперативники выясняют личность стрелка и происхождение его оружия. Проводится доследственная проверка. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Появилось видео задержания министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверды. Сергей Шеверда был задержан в московском аэропорту Шереметьево. (подробности).

Угрожал ножом: разбойника, укравшего у 60-летней женщины телефон, поймали в Иркутске. Им оказался ранее судимый 21-летний местный житель. (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU