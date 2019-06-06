2019-06-06T17:05:56+03:00
Происшествия

Разборки на кладбище: в Ангарске разыскивают мужчину, стрелявшего в смотрителя погоста

Никто не пострадал
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Разборки на кладбище: неизвестный стрелял из оружия в смотрителя погоста в АнгарскеРазборки на кладбище: неизвестный стрелял из оружия в смотрителя погоста в АнгарскеФото: Виктория МИНАЕВА
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На Ангарском городском кладбище произошел конфликт между смотрительницей погоста и одним из жителей города. Обычно тихое место переполошил звук выстрела, который раздался в здании администрации некрополя.

- По предварительной версии, неизвестный мужчина выстрелил в сторону смотрительницы погоста, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Никто не пострадал.

На месте происшествия работаю полицейские. Они восстанавливают картину случившегося и изучают все детали. Также оперативники выясняют личность стрелка и происхождение его оружия. Проводится доследственная проверка. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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