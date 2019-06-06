2019-06-06T09:17:45+03:00
Происшествия

Угрожал ножом: разбойника, укравшего у 60-летней женщины телефон, поймали в Иркутске

Им оказался ранее судимый 21-летний местный житель [видео]
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Угрожал ножом: разбойника, укравшего у 60-летней женщины телефон, поймали в Иркутске.Угрожал ножом: разбойника, укравшего у 60-летней женщины телефон, поймали в Иркутске.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Иркутске поймали разбойника, который угрожая ножом, обокрал 60-летнюю женщину. После чего мужчина сбежал. Это произошло ночью 25 мая возле остановки «Чайка» на улице 3-я Железнодорожная. Полицейские опросили женщину и свидетелей, после чего получив описание преступника, смогли выйти на его след. Им оказался 21-летний ранее судимый местный житель Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Грабитель, напавший на 60-летнюю женщину с ножом, дал показания.ГУ МВД по Иркутской области

- Не видел ее лица, было темно, - рассказал преступник на допросе.

В МВД не исключают, что иркутянин может быть причастен и к другим аналогичным преступлениям. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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