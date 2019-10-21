Легенда бокса Рой Джонс-младший 27 октября даст мастер-класс в Иркутске

Такие легендарные спортсмены не приезжали в Иркутск уже давно. 27 октября мы будем встречать чемпиона мира и одного из величайших боксеров в истории Роя Джонса-младшего. Американский спортсмен с российским гражданством приедет в далекую Сибирь, чтобы подвести итоги своего социального проекта «Путь к абсолютной победе». Его суть заключается в том, что Рой Джонс ищет в стране талантливых боксеров в возрасте от 10 до 17 лет, и помогает им развиваться.

Итак, в течение месяца ребята присылали Рою Джонсу видео своих тренировок и спаррингов, в которых показывали все свое мастерство. Ну а сам боксер, пересмотрев ролики, должен был выбрать лучших из лучших. Попасть в команду Роя Джонса из одной только Иркутской области захотели более 400 юных спортсменов. Они тренируются в Иркутске, Братске, Усть-Илимске, Нижнеудинске, Байкальске, Черемхове, Саянске, Новой Игирме, Тулуне, Усть-Куте, Балаганске, Тайшете, в Еланцах. Но, кто войдет в команду чемпиона мира, решит уже он сам во время финала проекта, который состоится 27 октября в иркутском фитнес-клубе WorldClass. Ну и конечно, Рой Джонс-младший сам даст мастер-класс и проведет открытую тренировку для участников, после которой раздаст автографы и сделает селфи со всеми желающими.

- В боксе я всегда принимал самые серьезные вызовы и старался делать то, чего еще не делал никто, - рассказывает о своем проекте Рой Джонс. - После окончания спортивной карьеры я хочу продолжать совершать нечто подобное. Отправиться в Сибирь для поиска талантов и будущих чемпионов — это одна из таких вещей. Когда я приезжал в Россию, я не раз слышал о том, что в Сибири много талантливых спортсменов с огромной мотивацией. Поэтому я решил отправиться сюда.

Добавим, что партнерами проекта стали Национальная ассоциация лесопромышленников «Русский лес» и фонд развития регионов +7.

.

СПРАВКА «КП»

Рой Джонс- младший

Родился: 16 января 1969 года во Флориде.

Достижения: чемпион мира по боксу в четырех разных весовых категориях.

Серебряный призер Олимпиады 1988 года.

На профессиональном ринге выступал с 1989 по 2018 годы. В начале 2000 годов считался лучшим боксером мира в независимости от весовой категории.

Единственный боксер в истории, который после завоевания чемпионского титула в среднем весе — стал чемпионом мира во втором среднем, полутяжелом и супертяжелом весах. По версии многих изданий, входит в топ-50 лучших боксеров за всю историю этого вида спорта.

Национальная ассоциация лесопромышленников «Русский лес» была образована в 2013 году. Ее деятельность направлена на структуризацию взаимодействия государства и лесопромышленников, а также оптимизацию процессов внутри индустрии.