Снежный коллапс в Березовом: как я добиралась на работу

"Долгожданный снежок!" - порадовалась я, выглянув утром в окошко. Пушистые хлопья кружатся, падают на землю... Красота!

Только вот не учла, что живу-то с недавних пор в Березовом. Да-да, тот самый Березовый возле Марково, где крутые склоны, виражи и узенькие улочки. Слава об этом микрорайоне зимой идет по всему Иркутску. Так что эйфория от прихода зимушки-зимы быстро сменилась паникой.

"Там же пробки, гололед!" - догадалась я. - "Как бы на работу не опоздать!"

Выбежала из дома в 8.20 - на час раньше, чем обычно. Прогрела машину да потихоньку поехала: "К 10 часам точно примчусь в редакцию!" Но не тут-то было. На первой же горке - ДТП. Две иномарки "поцеловались", перегородили всю дорогу. Аварийных комиссаров ждут, понимаешь ли. А объезда-то нет! Придется ждать вместе с ними. Передо мной - таксист, ковыряется в телефоне. Терпеливый какой. Да уж, как не потерпеть за сказочные тарифы. Поездка из Березового в центр города сегодня обходится в 590 рублей. Из-за гололеда накрутили цены в три раза. А народ все равно заказывает такси - деваться-то некуда.

Машины "поцеловались" в Березовом. Фото: "ДТП 38RUS Иркутск".

Полчаса прождала - без толку! Иномарки все стоят в "поцелуе". Перебрав в уме много "ласковых" слов, поехала домой, ставить машину обратно. Обошла ДТП и бегом на остановку. Ух, наконец-то выбралась из дворов!

На часах уже 9.30, на остановке - огромная толпа, а на главной дороге - гигантская пробка, без конца и края. Маршруток до центра или хотя бы до Академгородка не видать. Что делать? Хоть пешком иди.

"Садитесь, подброшу до Академа!" - рядом вдруг притормозил темный Range Rover Defender. За рулем - улыбчивый парень. "Спасена!" - обрадовалась я и запрыгнула в машину вместе с еще двумя пассажирами. Вот не перевелись же добрые люди на свете. Водитель аккуратненько повез нас до Академгородка. Пробка - мама дорогая! Пока едем, заглянула в телефон. Соцсети просто разрываются.

Если не "переобули" свою машину, то на дорогах ездить рискованно. Фото: "ДТП 38RUS Иркутск".

"Сумасшедшая пробка. Пока до Правобережного доедешь, можешь заранее писать заявление об увольнении", "Сдам лыжи напрокат", - шутят иркутяне. - "Никто не хочет обмен? Если что, я в самом конце пробки", "Оставь надежду, всяк сюда входящий". Автомобилисты пытаются друг друга подбодрить, даже горячий чай друг другу предлагают.

Дальше - хуже. На спусках и подъемах - гололед, в кюветах лежат машины. За утро на одной только улице Фаворского на спуске с Березового в Иркутск в аварии попали 11 автомобилей. Может, даже есть пострадавшие. Дорожные полицейские дежурят на опасных виражах. Досталось, кстати, не только Березовому.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/739302" frameborder="0"></iframe> Снежный коллапс в Березовом застиг врасплох автомобилистов..Видео: "ДТП 38RUS Иркутск".

- Утром в Иркутске случилось больше 10 аварий из-за снега, гололеда и невнимательности водителей, - рассказали в ГУ МВД по региону. - Прежде чем выезжать на дорогу, меняйте шины на зимние! Не спешите и держите дистанцию.

Ну так вот. К 10 часам я, наконец, вышла на Академгородке. Водитель-добряк даже денег за проезд брать не хотел. Отмахивался, расплываясь в улыбке. Но мы все-таки положили ему пару банкнот по 50 и 100 рублей. Надо же как-то отблагодарить. Решила, что отныне и сама буду подбирать народ с остановки в Березовом, подвозить по пути. Глядишь, все вместе и переживем зиму. Ну а потом села в маршрутку до центра и к 10.30 приехала на работу. Всего-то два часа в пути!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/739303" frameborder="0"></iframe> Из-за гололеда 11 автомобилей попали в ДТП в Березовом..Видео:"Инцидент Иркутск".

Как выяснилось, чистить от снега внутриквартальные проезды в Березовом - задача управляющих компаний. Они "позаботились" об автомобилистах заранее - насыпали вдоль дорог горки противогололедных материалов, чтобы можно было самим посыпать себе путь. А за содержание дорог в целом в Марковском муниципальном образовании отвечает местная администрация.

- В нашем ведении 140 километров дорог, и с 9 часов утра их уже начали посыпать, чтобы было нескользко, - рассказали в администрации Марковского муниципального образования.

Снежную кашу и лед сейчас разгребают на дорогах по всему Иркутску и области.