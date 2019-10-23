2019-10-23T14:57:24+03:00
Общество

«Байкальские пельмени»: «Комсомолка» провела самый вкусный фестиваль года

Дегустация, чемпионат по скоростному поеданию, конкурсы и лотерея – все это в Сибэкспоцентре [фоторепортаж]
Яна ЛИСИНА
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"Байкальские пельмени" - фестиваль семейный, вкусный, интересный!"Байкальские пельмени" - фестиваль семейный, вкусный, интересный!Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Ты неси меня, большой пельмень, в страну Пельмению!» - это, друзья, слова из гимна любимому сибиряками лакомству. На новый лад известную песню об олене переделал иркутский ансамбль «Ивушка» и, собственно, исполнил ее на открытии 5-го юбилейного фестиваля «Байкальские пельмени». Самое вкусное событие года «Комсомолка» провела в Сибэкспоцентре, где в эти дни проходит «Агропромышленная неделя». Производители продуктов Приангарья представляют на выставке свои лучшие товары.

Вот такие необычные пельмени приготовили наши друзья - национально-культурные центры Иркутска. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вот такие необычные пельмени приготовили наши друзья - национально-культурные центры Иркутска.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Байкальские пельмени» – уже тоже традиция! И мы от нее не отступаем. В среду, 23 октября, в павильоне собрались как наши постоянные гости, так и новички - покупатели, которые праздно прогуливались по выставке в поиске вкусных, свежих продуктов. А началось все с мастер-класса по приготовлению пельменей. Его дал шеф-повар Руслан Черепанов.

Пельмени от шеф-повара. Ручной лепки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пельмени от шеф-повара. Ручной лепки.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Сегодня мы будем готовить пельмени из двух сортов говядины - обычной и мраморной, - рассказал Руслан. - Конечно, ручной лепки! Главный секрет вкусного блюда - тонкое тесто и сочное мясо.

А это тыквенные оладьи, на дегустации разошлись вмиг. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

А это тыквенные оладьи, на дегустации разошлись вмиг.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Творческие коллективы порадовали гостей задорными песнями. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Творческие коллективы порадовали гостей задорными песнями.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пока Руслан готовил, выступали творческие коллективы, а еще прошел конкурс на самое быструю сборку мясорубки - простой, железной, как из нашего детства. К слову, самой ловкой в этом состязании оказалась женщина! Хотя участвовали и мужчины. А после началась дегустация. Гости могли отведать ароматных пельмешек не только от шеф-повара, но и от друзей «Комсомолки» - представителей разных национально-культурных центров. Например, чуваши угощали тыквенными оладьями. В их составе только морковь, тыква и немного яиц! Татаро-башкирский центр приготовил необычное лакомство с курицей и разнообразными соусами, а литовский коллектив - индейку со свининой и шкварочкой. М-м-м, пальчики оближешь! Но и это еще не все. Наши партнеры - крупные производители продукции региона также представили для дегустации свои вкусные пельмени.

И вот дегустация. Гости оценивали пельмени на вкус по двум номинациям. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

И вот дегустация. Гости оценивали пельмени на вкус по двум номинациям.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Более того, мы устроили народное голосование. Соревновались в двух номинациях - «Сибирский характер» и «Хранители вкусов», выбирали, какие пельмени предпочитаем.

Не только красиво, но и вкусно. Спасибо друзьям за душевный подход к кухне! Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Не только красиво, но и вкусно. Спасибо друзьям за душевный подход к кухне!Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Конечно, друзьям мы вручили дипломы и подарки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Конечно, друзьям мы вручили дипломы и подарки.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Гости с удовольствием дегустировали блюда. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Гости с удовольствием дегустировали блюда.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пельмени - словно произведение искусства! Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пельмени - словно произведение искусства!Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Разошлись пельмени минут за 15. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Разошлись пельмени минут за 15.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ну а кульминацией праздника стал чемпионат по скоростному поеданию пельменей. Вызвались поучаствовать в конкурсе четыре смельчака. И впервые за всю историю фестиваля - одна девушка!

Чемпионат по скоростному поеданию пельменей - любимый конкурс фестиваля. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Чемпионат по скоростному поеданию пельменей - любимый конкурс фестиваля.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Дважды я участвовал в этом чемпионате и оба раза занимал 2-е место, - делится иркутянин Александр Буланов. - А еще дважды был призером в вашем фестивале «РосКОЛБАС», где на скорость поедал сосиски («Комсомолка» проводит его весной. - Прим. авт.). Сегодня пришел только за победой!

Ну, а вот и тройка победителей. Справа абсолютный лидер - Александр Буланов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ну, а вот и тройка победителей. Справа абсолютный лидер - Александр Буланов.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Что ж, конкуренцию ему составили еще двое мужчин и… супруга Александра Инна вместе с маленьким сынишкой Ильей. Условие баттла было простым: кто быстрее съест 15 пельменей, тот и выиграл! Лавры победителя достались Александру. Опытный игрок оказался самым «голодным». А вот 2-е место досталось его супруге. Бронзу взял новичок чемпионата Дмитрий Ляшевич.

Маленький Илья помогал проводить розыгрыш подарков от "Комсомолки" и наших партнеров. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Маленький Илья помогал проводить розыгрыш подарков от "Комсомолки" и наших партнеров.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Завершилось самое вкусное событие года розыгрышем подарков от «Комсомолки» и наших партнеров. Их выиграли счастливчики в лотерею, которые перед фестивалем покупали наши газеты, вырезали купоны и сбрасывали в барабан для розыгрыша. Рукой судьбы в этот раз стал малыш Илья - тот самый мальчик, чьи родители победили в чемпионате по скоростному поеданию пельменей.

Все довольны и счастливы! Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Все довольны и счастливы!Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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