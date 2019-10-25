Контрактник из Бурятии выиграл миллион рублей и тут же дезертировал из армии

Вот уже пять месяцев в списках войсковой части радиационной, химической и биологической защиты в Бурятии, напротив фамилии контрактника Игоря Красавина (имя и фамилия изменены)значится - самовольное оставление части. Дезертировал 23-летний командир отделения в июне этого года. Причем бегство его стало неожиданным как для сослуживцев, так и для командиров.

- Парень-то нормальный, никаких претензий к нему никогда не было, - рассказывает корреспонденту «КП-Иркутск» командир 26 полка РХБЗ 36-й общевойсковой армии в составе Восточного военного округа Евгений Смирнов. – У него и должность хорошая была, командовал личным составом.

Почему военнослужащий, находящийся на хорошем счету у командиров, решил дезертировать из армии, а не просто уволиться, стало главной загадкой. Но не надолго. Вскоре после побега сослуживцы сержанта рассказали, что незадолго до этого Красавин якобы выиграл около 1 миллиона рублей, удачно сделав ставку в букмекерской конторе. Сорвав куш новоиспеченный миллионер, судя по всему, и решил стать гражданским.

-Своим выигрышем он хвастался сослуживцам, - продолжает Евгений Смирнов. – Вроде бы даже ездил в Красноярск обналичивать деньги. Но, правда это или нет, сказать не могу. Хотя он сразу купил себе автомобиль – поддержанную Мазду. Но когда стали его искать, выяснилось, что на машину он брал кредит.

Побегал «сержант-миллионер»три месяца. Уже 14 сентября его поймали в Улан-Удэ. Сняли с поезда, который направлялсяна Дальний восток. Собирался залечь на дно в Уссурийске. После задержания несостоявшегося военного доставили на допрос в Военный следственный отдел в Сосновом Бору. Там он, по словам Евгения Смирнова ни про какой выигрыш откровенничать уже не стал. А озвучил совсем другую причину своего побега.

- Следователи его спрашивали: «Может тебя в части кто-то ущемляет?», - говорит Евгений Смирнов. – Он отвечает: «Нет, просто поругался с девушкой, расстроился и уехал в Иркутск».

При этом следователи и не подозревали, что сидя на допросе, сержант, который понял, что теперь ему грозит военный суд и срок, сидел и обдумывал план своего нового побега. В какой-то момент контрактник попросился выйти в туалет. Ему разрешили. Когда он не вернулся ни через 5, ни через 15 минут, пошли проверять. Зашли в уборную, а там никого, только открытое нараспашку окно и гуляющий за ним ветер. Красавин, словно десантник, спрыгнул со второго этажа, и был таков. Найти его не могут до сих пор.

- Сам себе жизнь испортил, - говорит Евгений Смирнов. – Теперь на него возбуждено уголовное дело по статье «Дезертирство». Парню грозит до 7 лет тюрьмы.

Составлена на дезертира и официальная ориентировка. Выглядит сбежавший сержант на 20-25 лет, его рост 175-180 см., худощавого телосложения, короткая стрижка, нос и рот – средние, лоб широкий, глаза голубые, брови овальные, подбородок прямой, уши оттопыренные, плечи опущенные.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дезертир из Бурятии трижды сбегал из части и 11 лет скрывался в Санкт-Петербурге (Подробности)