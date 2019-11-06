Щеки-челлендж в Бурятии: сибиряки "играют" лицом перед камерой

Жители Бурятии чего только не придумают, чтобы развлечь пользователей соцсетей. Вот очередная забава - #хасарчеллендж. Хасар в переводе с бурятского - щека! Суть проста: помотать головой перед камерой так сильно, чтобы "заиграли", затряслись щеки. Запустил челлендж местный ведущий и шоумен Ким Харганаев, выложив первое такое видео под музыку на своей странице в Instagram.

- Это лучшее, что я видела сегодня, - радуются сибиряки в комментариях.

Ролик собрал уже несколько тысяч просмотров и десятки откликов. Ну а что - весело. Наверняка, многие попробовали поучаствовать в этом челлендже, да вот только "потанцевать" под музыку щеками, пожалуй, выйдет далеко не у каждого.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/742059" frameborder="0"></iframe> Щеки-челлендж в Бурятии: как сибиряки "играют" лицом на камеру.Видео: kkharganaev.

- У меня так точно не получится сделать! Щек нет! - огорчаются некоторые сибиряки в комментариях.

Кстати, в соцсетях в Бурятии можно найти много забавных фото и видео. Например, недавно "Комсомолка" писала о поющем дальнобойщике из Улан-Удэ Жаргале Раднаеве, который исполняет бурятские песни прямо за рулем большегруза. Подписчики ценят его творчество и с нетерпением ждут новых хитов.

В Улан-Удэ даже едут из других городов ради необычных снимков и роликов, которые станут популярны в соцсетях. Так, летом студентка МГУ наведалась в столицу Бурятии, чтобы сделать фото своего "поцелуя" с Лениным, а точнее с 7-метровым памятников в виде его головы.