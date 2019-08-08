Поцелуй с Лениным: студентка МГУ приехала в Улан-Удэ ради фотографии с 7-метровой головой Ильича

"Мой мармеладный, я не права," - так подписана в соцсетях необычная фотография. На ней молодая симпатичная девушка с наслаждением целуется с...головой Ленина! Точнее, с памятником в Улан-Удэ. Это, кстати, самая большая скульптура головы Ильича в мире, ее высота - аж семь метров. А вместе с постаментом - почти 14 метров! Ради этой фотографии студентка МГУ Алиса Цыганкова преодолела около 5,5 тысяч километров - она приехала в столицу Бурятии из Москвы.

- Я давно мечтала побывать на Байкале, и вот недавно друзья подарили мне сертификат на авиабилеты до Иркутска и обратно, - рассказывает "Комсомолке" Алиса. - Но я решила, что просто обязана съездить еще и в Улан-Удэ ради головы Ленина. Кто знает, когда еще будет шанс приехать в Сибирь.

А на этом снимке с Алисой виден масштаб скульптуры. Фото: sleza.komsomolki.

Откуда у москвички такой интерес к голове Ильича? Дело в том, что Алиса ведет в соцсетях страничку, посвященную скульптурам Ленина - @leninstatues. Там она выкладывает фото памятников с разных уголков страны.

- Меня давно спрашивали про эту гигантскую голову, вот и решила, наконец, порадовать подписчиков, - улыбается Алиса Цыганкова.

У девушки это очень даже получилось. Фото поцелуя с Лениным собрало сотни лайков и десятки комментариев. "Мне кажется, ты у него первая! Кадр стоит минимум улыбки", "И Ленин такой молодой", "Захотелось, чтобы была кнопка "особенный лайк", - пишут пользователи интернета под снимком.

А еще на страничку попал памятник Ленину из центра Иркутска.

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