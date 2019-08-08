2019-08-08T04:09:49+03:00
Общество

Дмитрий Певцов на Байкале во время съемок фильма отказался от дублера

Дмитрий Певцов на Байкале решил сам сняться в холодной воде озера в шторм
Мария КНЯЗЕВА
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Фото Анатолия АРХИПЕНКО, предоставлено "Кинокомпанией Юрия Яшникова"Фото Анатолия АРХИПЕНКО, предоставлено "Кинокомпанией Юрия Яшникова"
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В Иркутской области завершились съемки художественного фильма «Даю посадку». Короткометражку на берегу Байкала с народным артистом России Дмитрием Певцовым в главной роли снимали в течение шести дней. Одной из важных сцен картины была в водах священного озера в шторм.

Сибиряки знают, что входить в ледяной волнующийся Байкал опасно как для здоровья, так и для жизни. Поэтому, организаторы съемок «Кинокомпании Юрия Яшникова» пригласили для звезды легендарного сериала «Бандитский Петербург» дублера. Однако, Дмитрий Певцов на Байкале отказался от его помощи и снимался для кульминационных кадров сам.

- Дмитрий провел в воде в общей сложности около получаса, - говорит пресс-секретарь кинокомпании.- Позже он рассказал, что был удивлен прозрачностью воды, через толщу которой видел каждый камень на дне озера.

В восторге от общей работы как иркутяне, отметившие, что Певцов не просто звезда, а Мастер с большой буквы. Сам же актер признался, что вдохновлен работой команды.

- Здесь какие-то психи работают в хорошем смысле, - сказал Дмитрий Певцов на Байкале пресс-секретарю кинокомпании. - Общество прекрасных психов, которые вместе хотят делать какое-то хорошее дело.

Сейчас короткометражку монтируют. Все работы по постпродакшену — цветокоррекция, дубляж, эффекты, компьютерная графика, музыкальное оформление и т.д — планируют завершить к концу 2019-го. Однако, сначала фильм отправят на российские и международные фестивали, после этого картину представят широкой аудитории.

Дмитрий Певцов на Байкале во время съемок фильма отказался от дублера. Фото Анатолия АРХИПЕНКО, предоставлено "Кинокомпанией Юрия Яшникова"

Дмитрий Певцов на Байкале во время съемок фильма отказался от дублера. Фото Анатолия АРХИПЕНКО, предоставлено "Кинокомпанией Юрия Яшникова"

Напомним, что фильм «Даю посадку» - это 15-минутная короткометражка, основанная на реальных событиях. Прототипом стал хранитель аэропорта на острове Ольхон Владимир Прокопьев, который 20 лет поддерживал в рабочем состоянии взлетно-посадочную полосу в деревне Харанцы. Вместе с Дмитрием Певцовым в фильме снимались иркутская актриса Татьяна Скороходова, уже дважды работавшая с Певцовым, член Европейской киноакадемии (EFA) Иван Бровин из Санкт-Петербурга и актер иркутского драмтеатра Александр Булдаков. Бюджет картины 9, 5 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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